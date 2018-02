Juncker | In Italia rischio governo non operativo Poi si corregge

Juncker in retromarcia sulle elezioni in Italia : Roma, 22 feb. , askanews, 'Le elezioni sono un momento di democrazia. Il 4 marzo gli Italiani si recheranno alle urne. Qualunque sia il risultato sono fiducioso che avremo un governo che garantirà che ...

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena video : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

Juncker : fiducia in nuovo Governo Italia : 18.48 Dopo le preoccupazioni espresse da Juncker per l'esito incerto delle elezioni in Italia, il presidente della Commissione Ue corregge il tiro. "Le elezioni sono un'occasione di democrazia, e questo si applica anche all' Italia, Paese a cui mi sento molto vicino-scrive in un comunicato- Il 4 marzo gli Italiani esprimeranno il loro voto. Qualunque sarà l'esito elettorale, sono fiducioso che avremo un Governo che assicurerà all'Italia di ...

Elezioni 2018/ Allarme Juncker su voto Italia : “Governo non operativo”. Salvini - “l’Europa ci odia” : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "governo Italia non sarà operativo". Gentiloni, "non è un salto nel buio". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Elezioni - Salvini : “Juncker prevede il peggio per l’Italia? Per fortuna non c’azzecca mai” : “Ho letto che Juncker dice che bisogna prepararsi al peggio in Italia: per fortuna non c’azzecca mai. L’Europa si dimostra tutto fuorché amica dell’Italia, il caso del ricorso irricevibile su Ema è l’ennesima dimostrazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, incontrando i corrispondenti stranieri presso la sede della stampa estera. “Berlusconi convinto che io non sarà mai premier perché ...

Elezioni - effetto Juncker sullo spread : prepariamoci a un governo non operativo in Italia : effetto Juncker su spread e mercato azionario. Lo spread si allarga in vista delle Elezioni del 4 marzo, in Italia, sulle quali il presidente della Commissione Ue, J ean-Claude Juncker preoccupato ha ...

Juncker : “Rischio governo non operativo in Italia” : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello di un governo non operativo in Italia”. E’ quanto sottolinea il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker intervenendo ad un evento organizzato dal think tank Ceps sull’esito delle elezioni del 4 marzo, secondo quando riporta la stampa tedesca.“L’Europa si sta preparando a questo scenario”, ha detto Juncker ...

Parla Juncker e vola lo spread Blitz della Commissione sul voto L'Italia partner dell'Ue o una colonia? : Un'uscita senza precedenti quella del presidente della Commissione europe Jean-Claude Juncker. A tutti gli effetti un'ingerenza nella vita politica italia a poco più di una settimana dall'apertura delle urne. Juncker ha messo in guardia contro una "forte reazione"... Segui su affaritaliani.it

