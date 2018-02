Italia razzista e xenofoba | così la politica diventa mandante morale della

"Rifugiato senza biglietto sul treno" : TrenItalia smentisce la bufala razzista : Dopo la fake news di Claudio Baglioni che dona il suo cachet per Sanremo ai terremotati (abbiamo spiegato bene cosa è successo...

L'Italia antirazzista sfila a Macerata : Roma, 10 feb. , askanews, La manifestazione antirazzista e antifascista di Macerata, organizzata dopo i fatti criminali dei giorni scorsi , dalla morte della giovane Pamela al raid vendicativo di Luca ...

Macerata - via al corteo antirazzista. Migliaia in piazza : “Siamo in 15mila”. Gino Strada : “Italiani migliori dei partiti assenti” : Davanti cittadini e associazioni di Macerata, dietro tutti gli altri. Migliaia di persone. “Siamo in 15mila”, dicono gli organizzatori. Tutte in marcia per il corteo antirazzista organizzato dopo il raid xenofobo di Luca Traini, nel quale sono rimasti feriti 6 migranti. E’ partita poco dopo le 15.30 la manifestazione organizzata da movimenti e centri sociali di tutta Italia che si sono radunati nei giardini Diaz. In ...

Migranti - Berlusconi '600 mila da mandare via'. Salvini 'Italia non razzista ma servono regole' : Infine è 'indispensabile un grande grande Piano Marshall per l'Africa', coinvolgendo non solo Usa e Russia ma anche i paesi arabi e dell'Estremo oriente 'per far nascere un'economia che assicuri ai ...

Raid razzista a Macerata : spari in centro città - 6 africani feriti. Fermato un Italiano incensurato : L'autore della sparatoria è Luca Traini, 28enne originario di Corridonia. Nel 2017 si era candidato con la Lega

Raid razzista a Macerata - spari contro gli africani : 6 feriti. Fermato Italiano incensurato : ROMA - Paura per le vie del centro di Macerata per un Raid razzista. Vereso le 11 un ragazzo di 28 anni, ha sparato dalla propria auto in alcune zone della città, ferendo sei persone e colpendo negozi ...