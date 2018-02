Italia in ritardo nella diffusione delle tecnologie digitali : Il ritardo complessivo dell'Italia nella diffusione delle tecnologie digitali si confermano anche per l'uso di Internet . Tra il 2008 e il 2017 la quota di utenti regolari , almeno una volta a ...

Istruzione - Istat : in Italia 'ritardo storico' rispetto ai paesi più avanzati. Siamo indietro anche sull'uso del pc : LE RIPERCUSSIONI SUL MONDO DEL LAVORO Il livello di Istruzione delle persone, ovviamente , influisce sulla loro partecipazione al mercato del lavoro, sulle possibilità di occupazione e sui redditi. ...

Roma - migranti si barricano nel centro : «Ritardo nel pagamento della diaria» Amnesty : «L’Italia è intrisa di razzismo» : Momenti di tensione all’Aurelio quando 200 migranti ospiti della struttura si sono riuniti nel cortile per protestare contro il mancato pagamento del pocket money

Alice Rachele Arlanch/ Miss Italia 2017 - salva per miracolo grazie al ritardo di un amico (Domenica In) : Alice Rachele Arlanch: Miss Italia 2017 ospite del salotto di Rai Uno. Il pomeriggio di oggi dedicherà spazio alla storia del concorso di bellezza Italiano più famoso. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 02:43:00 GMT)

Elezioni 2018 - il ritardo delle scaleup Italiane in Europa : poche imprese e con pochi capitali - Economyup : La politica dovrebbe riflettere su questi numeri. Intanto vediamoli insieme, cercando di capire di cosa di parla. CHE COS'È UNA scaleup " Le scaleup sono startup che attraversano una fase di crescita ...

Il vero ritardo dell'Italia sull'immigrazione : Ieri è iniziato a Bruxelles il processo a Salah Abdeslam. Belga, figlio di marocchini, è l'unico sopravvissuto del commando dell'Isis che ha realizzato le stragi di Parigi , 130 morti, . E uno dei ...

“L’Italia è in ritardo di 12 anni”. Sanità - l’allarme degli esperti sulle nuove tecnologie : L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario “coinvolgere e avviare con gli stakeholder un progetto di programmazione e implementazione della Sanità digitale”, campo nel quale l’Italia “soffre un ritardo con altri Paesi europei quantificabile in 12 anni”. A sottolineare il gap italiano è ...

Sanità digitale - esperti : "Italia in ritardo di 12 anni" : L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella Sanità è un prerequisito di funzionamento del sistema salute. Per questo è necessario "coinvolgere e avviare con gli stakeholder ...

Agenzia del farmaco : l'Italia ricorre per ritardo Amsterdam : Colpo di scena sull'Ema, Milano torna in campo. Assegnata all'Olanda lo scorsso novembre proprio nel ballottaggio con il capoluogo lombardo, l'Agenzia ha difficoltà ad essere trasferita nei tempi da ...

Ema : sede Amsterdam è in ritardo. E il Governo Italiano valuta ricorso | : Lo ha detto il direttore generale Guido Rasi precisando che la nuova sede non sarà pronta prima di Brexit, il 30 marzo 2019. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il Governo intraprenderà ogni ...

Maxi tamponamento sulla A26 : un morto e 29 feriti. Miss Italia salvata dal ritardo di un amico : Vittima un ragazzo di 20 anni, le due persone che viaggiavano con lui sono in gravi condizioni. Rachele Arlanch: "Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia"

Maxi tamponamento sull'A26 - Miss Italia : 'Salva per il ritardo di un amico' : C'era anche Miss Italia, Rachele Arlanch, tra le auto in coda sull'autostrada A26 a causa del Maxi tamponamento che ha causato un morto e diversi feriti. 'Avremmo potuto essere coinvolti nell'...

Università. Roberto Speranza : Italia deve recuperare ritardo con UE : Roma – Intervenuto su Radio1, il coordinatore di Mdp e cofondatore di Liberi e Uguali Roberto Speranza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’Italia è penultima in... L'articolo Università. Roberto Speranza: Italia deve recuperare ritardo con UE su Roma Daily News.