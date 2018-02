' Isola delle Femmine | sede di Italcementi a rischio chiusura'

Isola dei famosi 2018 : com’è finita la storia delle canne? : Ogni programma che si rispetti ha il suo tormentone, un momento topico che diventa manifesto dell’anima dello show sull’onda del «non ne posso più» a Ballando con le Stelle o del «camalow» al Grande Fratello Vip. Nel caso della tredicesima edizione dell‘Isola dei famosi quel tormentone si chiama «canna-gate», la rivelazione imprevista (o voluta?) di Eva Henger sul possesso e il consumo di marijuana ad opera di Francesco Monte, ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga all’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Eva Henger/ Canna-gate : ancora al centro delle polemiche (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger e il caso Canna-gate, continuerà a puntare il dito su Francesco Monte? Stasera dovrebbe essere ospite in studio dopo la sua eliminazione. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:15:00 GMT)

Francesca Cipriani è stata molestata/ Isola dei Famosi : bullismo e abusi - ecco la causa delle sue insicurezze : Francesca Cipriani vittima di molestie sessuali: il racconto choc della madre al settimanale Spy. La naufraga dell'Isola ha subito abusi dal suo datore di lavoro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:40:00 GMT)

“Bianca… preparati!”. Isola dei Famosi - qualcosa bolle in pentola per la Atzei. Mara Venier ne sta organizzando delle belle - dicono i “soliti” addetti ai lavori. E spunta quello strano particolare su Max Biaggi. Massima allerta! : Qui c’è puzza di sorpresona… Eh sì, perché Mara Venier, opinionista dell’Isola dei Famosi, è stata “beccata” a cena assieme a Max Biaggi, ex di Bianca Atzei, naufraga in Honduras. Una serata che sa poco di casuale, come svela Alberto Dandolo per Oggi”: “Mara Venier, 67, e Max Biaggi, 46, amici di vecchia data, si sono incontrati qualche giorno fa a Milano. I due hanno pranzato insieme trattenendosi a parlare per molte ore. Un mistero ...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni - Amaurys Perez e lo scontro con la Cipriani : "Esigo delle scuse!" : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news: dopo l'abbandono di Monte e l'eliminazione di Nadia, in Honduras si punta tutto su Francesca Cipriani, ecco le ultime.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT)

“Buffoni”. Isola dei Famosi : dopo l’ultima puntata - il pubblico perde le staffe. Tutti contro Alessia Marcuzzi : la sua versione della storia “droga” non convince e ora spuntano delle verità che la conduttrice dovrà giustificare : Qualcosa non torna all’Isola dei Famosi. Come Tutti ormai sanno, Francesco Monte, a seguito delle accuse di Eva Henger che ha detto che l’ex di Chechu ha portato droga in Honduras, lui, stanco di avere il dito puntato contro, ha deciso di abbandonare l’Isola di sua spontanea volontà. Durante la terza puntata, però, Monte non c’era. In compenso, durante la diretta, è stato mandato in onda il videomessaggio che ha registrato quando era ancora in ...

Francesco Monte abbandona l'Isola : "Mi devo tutelare in Italia". La Marcuzzi : "Non ci sono prove delle accuse" : La terza puntata de l' Isola dei Famosi si apre con il caso Canna-gate. Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi annuncia...

Isola dei Famosi 2018/ Boom di ascolti per il caso Monte e le lacrime delle "abbandonate" : Il meglio e il peggio della terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, con le pagelle, i video, le nomination e l'eliminazione: ecco cosa è accaduto ieri sera.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:22:00 GMT)

DANIELE BOSSARI/ I talent delle potenziali fabbriche d’illusioni - dopo l'Isola dei Famosi stop ai reality : DANIELE BOSSARI, protagonista nel salotto di Silvia Toffanin per le ultime news dell’Isola dei Famosi in cui veste i panni di opinionista. Prossimo conduttore del Festivalbar?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:12:00 GMT)

“Nessuno la voleva”. Colpo basso all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi parla con un altro e - senza rendersene conto - rivela un retroscena piuttosto grave che vede come vittima una delle vip del reality. Le sue parole non lasciano spazio ai dubbi. Un problema dietro l’altro… : all’Isola dei Famosi non c’è tregua: dopo la questione “droga all’Isola” che è diventata centrale dopo la puntata di lunedì sera, continuano i problemi. Per carità, questa volta sono minori e sono i classici problemi del gioco. Poca cosa, direte voi, rispetto ai 12 anni di carcere che rischia Francesco Monte per via di quella “canna” fumata quando il gioco doveva ancora iniziare. La questione, sollevata da Eva Henger, ha lasciato di stucco il ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la crisi delle donne : L'Isola dei Famosi 2018, Eva accusa Monte e viene eliminata e poi l'ingresso di due nuovi naufraghi: cronaca della seconda puntata 12 Gennaio 2015 L'Isola dei Famosi 2018. Chiara Nasti lascia il ...

Isola dei famosi 2018 - primi screzi a poche ore dalla diretta : Eva Henger al centro delle voci : L' Isola dei famosi 2018 parte ufficialmente stasera in prima serata condotto da Alessia Marcuzzi . In studio anche Daniele Bossari e Mara Venier nel ruolo di opinionisti. Bene, secondo alcune ...