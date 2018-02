Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani | sorpresa nella prossima diretta? La

L’Isola dei famosi 2018 - secondo Magnolia non sono state consumate droghe : La società che produce il reality di Canale 5 fa sapere che dopo aver esaminato i video non emergono prove relative all'uso di sostanze stupefacenti.

Gaffe o frecciatina di Alessia Marcuzzi su Barbara D'Urso? Sbaglia il nome a L'Isola dei Famosi : FUNWEEK.IT - Gaffe di Alessia Marcuzzi durante L'Isola dei Famosi, nella puntata del 20 febbraio: la conduttrice, parlando dell'ospitata di Eva Henger e Nadia Rinaldi a Pomeriggio 5, non pronuncia ...

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018?/ "A quello che mi hanno proposto ho detto no ma..." : Jeremias Rodriguez sarà un nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2018? A Casa Signorini, l'ex gieffino chiarisce: "A ciò che mi hanno proposto ho detto no"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:48:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 - Casella sospeso e Nardi eliminato/ Bianca Atzei si sente male - Amaurys Perez l'aiuta : Isola dei famosi 2018, Giucas Casella sospeso per via di alcuni controlli medici, Filippo Nardi il nuovo eliminato della settimana dopo l'emozionante sorpresa dell'ex.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:53:00 GMT)

Aida Nizar/ Chi è la "rivale" di Marco Ferri al Grande Fratello Vip in Spagna (Isola dei Famosi) : Aída Nízar, la rivale di Marco Ferri: il video-messaggio dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo rivolto a Riccardo Ferri, padre del concorrente dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Canna-gate all’Isola dei famosi? Magnolia : “Nessuna prova evidente - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei famosi, ecco la nota ufficiale di Magnolia sul “Canna-gate”. Magnolia, ecco la nota ufficiale sul “Canna-gate” Magnolia, società produttrice del programma, in una nota riferisce di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane […] L'articolo Canna-gate ...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez prossimo concorrente? Risponde lui : Jeremias Rodriguez prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi?Ecco cosa Risponde lui Di recente, soprattutto dopo l’uscita di Francesco Monte, molto si è parlato del possibile arrivo di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi. Ospite oggi a Casa Signorini il fratello di Belen ha parlato anche di questa eventualità, facendo intendere ai presenti che, di recente, la […] L'articolo Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez ...

Bianca Atzei - i consigli su come riaccendere la passione all'Isola dei Famosi : Su Leggo.it si è parlato di un malore e di un possibile allontanamento dall'Isola dei Famosi di Bianca Atzei, ma la cantante è ora in gran forma ed è pronta a dispensare...

Francesco Monte - Magnolia : "Nessuna prova sugli spinelli all'Isola dei Famosi" : Su Leggo.it continuano gli aggiornamenti relativi al caso "Cannagate" all'Isola dei Famosi. Magnolia, società produttrice del programma, in una nota riferisce di...

Francesco Monte - basta con L'Isola dei Famosi/ Mercedesz Henger : "La produzione deve scoprire la verità!" : Francesco Monte, per la prima volta, racconta il dramma che sta vivendo dopo le dichiarazioni di Eva Henger dentro e fuori L'isola dei Famosi 2018. E la voglia di ricominciare grazie a Paola(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:01:00 GMT)