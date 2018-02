Inter | Wanda Nara spaventa su Icardi | ' Due squadre lo hanno chiesto'

Inter - Icardi compie 25 anni. Wanda e il popolo nerazzurro festeggiano il loro capitano : Sicuramente per Mauro Icardi non si tratta del periodo più fortunato in nerazzurro. Il capitano dell'Inter non gioca infatti una partita ufficiale dal 28 gennaio contro la Spal. L'ultimo tentativo per ...

Futuro Icardi - a breve l’incontro con Wanda Nara : le intenzioni dell’Inter - tutti i dettagli : Futuro Icardi – L’Inter non è riuscita a dare continuità alla vittoria ottenuta con il Bologna domenica scorsa. Nell’anticipo del 25^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno rimediato un pesante ko contro il Genoa che rischia di far scivolare la squadra di Spalletti al 5° posto, ovvero fuori dalla zona Champions League. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra la dirigenza meneghina e Wanda Nara per parlare del ...

Icardi-Inter - si parla di rinnovo : Wanda Nara vuole 8 milioni di euro a stagione : In queste ultime due settimane si sono rincorse diverse voci circa il malcontento di Mauro Icardi all'Inter e il suo futuro lontano da Milano. Il capitano nerazzurro, inoltre, è stato anche al centro di una querelle con la moglie Wanda Nara, tra defollow sui social e voci di una presunta crisi, prontamente smentita dai diretti interessati. In tutto questo si è anche parlato di un cambio di procuratore di Maurito: da Wanda appunto al potente ...

Icardi - via la clausola? Clamorosa controproposta : così Wanda Nara 'minaccia' l'Inter : Ma, come riporta il Corriere dello Sport, Wanda Nara " moglie e agente del calciatore nerazzurro " ha fin subito messo le cose in chiaro: qualsiasi proposta di nuovo contratto , con o senza clausola, ...

Inter : ecco la richiesta di Wanda per non perdere Icardi e togliere la clausola : Wanda , secondo il Corriere dello Sport vorrebbe portare quella cifra a 8 milioni annui per raggiungere gli ingaggi percepiti da tanti giocatori di fascia alta in giro per l'Europa. Per l'Inter, alle ...

Inter - rinnovo anti-crisi per Icardi : Wanda in regia - ma spunta Raiola per... : Per il Corriere dello Sport , c'è anche però Mino Raiola che insiste per portarlo al Manchester United.

Icardi - Wanda - Raiola : un triangolo che indica pericolo - per l'Inter - : Il procuratore italo-olandese non è certo balzato agli onori della cronaca per la spiccata propensione a far rinnovare contratti ai propri assistiti presso le società di appartenenza. Anzi. Raiola ...

Momento nero per l’Inter - ma Icardi trova il tempo di scherzare su Instagram : c’entra Wanda Nara [FOTO] : 1/13 ...

Inter - Icardi : "La seguo o non la seguo?" Nuovo episodio della social story con Wanda Nara : Quello che chiuderebbe definitivamente la , presunta, crisi all'Interno della coppia più chiacchierata del mondo nerazzurro. Wanda Nara in volo: l'isola delle vacanze è un paradiso Gasport

Inter - Antonello : 'Nessuna paura del Milan. Lautaro Martinez? Cerchiamo talenti. Icardi? Anche senza Wanda...' : Ausilio è andato a vedere Lautaro Martinez in Argentina? Il nostro lavoro è Anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo . Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà. paura della ...

Inter - Icardi su Instagram : 'Wanda ti amo - auguri Perisic'. Spente le polemiche social? : Chau Chau ' Un post condiviso da Mauro Icardi , @mauroIcardi, in data: Gen 29, 2018 at 10:48 PST Il post di Mauro Icardi del 29 gennaio aveva generato un certo clamore nel mondo Inter: "Potersi dire ...

Icardi contro i croati / Faida nell’Inter : intanto fra Wanda Nara e il marito torna il sereno : Icardi contro i croati, Faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:18:00 GMT)

Inter - crisi Icardi-Wanda Nara : la bomba (di mercato) di April Summers : 1/16 ...

Inter - giallo Icardi-Wanda Nara : indizi dalla storia su Instagram : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale del calciomercato, l’Inter non è riuscita a piazzare il colpo in entrata, è mancato il sussulto finale, regalare un calciatore al tecnico Luciano Spalletti in grado di fare la differenza. Ma gli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Icardi, in particolar modo non si placano le voci su un possibile futuro dell’attaccante in Spagna ed esattamente al Real Madrid, c’è già ...