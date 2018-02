Inter | Sabatini difende Suning | ' Mercato? Solo colpa nostra | non ci hanno condizionato'

Inter - Sabatini rompe il silenzio - finalmente : scagiona Zhang jr e rifila una bordata a Wanda Nara! : La crisi dell’Inter sembra non conoscere fine. La vittoria contro il Bologna è stata solo illusoria, a ‘Marassi’ nel fortino del Genoa, infatti, è arrivato un altro ko per la banda di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica. La gara con il Benevento sarà fondamentale, i nerazzurri non potranno fallire l’appuntamento con i tre punti. Sui social intanto i tifosi continuano a bersagliare Zhang Jindong, etichettato ...

Inter - Sabatini/ "Suning? Prendersela con lui è ingeneroso - responsabilità a chi ha operato" : Inter, Sabatini: il dirigente nerazzurro sottolinea come sia ingeneroso Prendersela in questo momento con Suning, ma che è giusto che a pagare siano i professionisti che hanno operato.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Sabatini : 'Inter - è tempo di prendersi le responsabilità' : 'Prendersela con Suning è sbagliato o quantomeno ingeneroso, paletti del fair play finanziario a parte, non ha mai condizionato le nostre scelte: la responsabilità esclusiva dei risultati della ...

Inter - Sabatini : 'La responsabilità non è di Suning ma di chi ha operato' : Il periodo non è dei migliori. Dopo una prima parte di stagione di grande qualità, l'Inter si è fermata e i tifosi nerazzurri, specie sui social network, si sono fatti sentire attaccando in primis la ...

Sabatini - Inter prenditi responsabilità : ROMA, 22 FEB - "Prendersela con Suning è sbagliato o quantomeno ingeneroso, paletti del fair play finanziario a parte, non ha mai condizionato le nostre scelte: la responsabilità esclusiva dei ...

Inter - il paradosso Sabatini e il mistero Zanetti : È un vicepresidente incaricato di rappresentare l'Inter in Europa e nel mondo, ma l'Inter in Europa non ci va da anni e nel mondo lo fa solo per i progetti di Inter Campus e delle Accademie. Progetti ...

Calciomercato Inter - il retroscena : Sabatini aveva chiesto Alex Texeira allo Jiangsu - no di Suning : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso con i soli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha. Il sogno di riportare Javier Pastore in Serie A si è infranto sulla volontà di Suning di non mettere mano al portafoglio. Eppure sarebbero serviti circa 5 milioni per il prestito oneroso, ma il il colosso cinese è stato intrasigente. Nelle ultime ore di Calciomercato, però, la dirigenza nerazzurra le ha provate tutte per ...

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

PIERO AUSILIO - Inter SU PASTORE?/ Bastianelli : lui e Sabatini hanno lavorato molto bene : PIERO AUSILIO, INTER su PASTORE? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:03:00 GMT)

Pastore all'Inter / Calciomercato - Suning si mette di traverso : Sabatini e Ausilio alzano bandiera bianca : Pastore all'Inter, ultime notizie: un infortunio complica il trasferimento? Filtra pessimismo alla Pinetina: i tempi sono stretti, Suning è molto perplessa sull'investimento per il Flaco(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 15:35:00 GMT)

Pastore all'Inter/ Calciomercato news - segnali di apertura - ma Ausilio e Sabatini frenano : Pastore all'Inter Calciomercato news, segnali di apertura, ma Ausilio frena. Il direttore sportivo dei nerazzurri non è così ottimista circa il ritorno in Italia del nazionale argentino(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:36:00 GMT)

Inter-Pastore - Ausilio e Sabatini chiudono la porta Video : La telenovela che vede nel ruolo di protagonista principale Javier Pastore, nuove puntate proprio quando sembrava chiusa con l'arrivo all'Inter di Rafinha [Video]. Ad un certo punto sembrava che il sogno di mercato nerazzurro potesse concretizzarsi, il tutto sarebbe passato dalla cessione di Brozovic [Video] che, unita a quella di Joao Mario al West Ham, avrebbe portato alle casse la necessaria liquidita' entro la prossima estate. Un prestito ...

Pastore all'Inter? / Calciomercato news - Ausilio e Sabatini frenano. Il Psg apre al prestito : Pastore all'Inter? I tifosi sognano il colpo di Calciomercato nerazzurro e filtra ottimismo. Ecco e cifre messe sul tavolo del Psg e le parole dell'agente Simonian.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:10:00 GMT)

Calciomercato Inter - Ausilio e Sabatini fanno un punto : le ultime novità su Pastore : Calciomercato Inter – Al termine del summit andato in scena nella sede dell’Inter, Ausilio e Sabatini sono stati Intercettati dai microfoni di ‘Tmw’. Incalzati dalle domande dei giornalisti presenti, i due dirigenti nerazzurri hanno fatto un punto sul mercato. Queste le dichiarazioni di Ausilio: “Non ci sono novità su Pastore ne su nessun altro. Sul giocatore del PSG non ci sono le condizioni: nè per noi, né per ...