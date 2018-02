Inter-Benevento | presenze in Champions dei giocatori | nerazzurri avanti per un solo match

L'Inter va a ripetizione davanti alla televisione. Intanto Icardi procede a rilento - a rischio col Benevento : Lunga sessione video ad Appiano per analizzare gli errori compiuti nelle ultime partite. Per il capitano decisiva la rifinutura

Serie A Inter - Icardi resta in dubbio per il Benevento : MILANO - Giornata Interlocutoria nel quartier generale Inter . Mauro Icardi si è allenato a parte e resta in dubbio per la gara contro il Benevento. Aperta la possibilità di una convocazione per l'...

Inter - Icardi ancora in dubbio. Forse in panchina col Benevento : Il capitano ancora a parte alla Pinetina, è corsa contro il tempo per averlo nel derby. Intanto parla Julio Cesar: "Ho affrontato faccia a faccia Mourinho"

Inter - Icardi ancora a parte : Benevento a rischio : Come riporta Sky Sport , anche oggi Mauro Icardi ha lavorato a parte, seppur col pallone. Se per la seduta di domattina non dovesse riprendere ad allenarsi coi compagni, la sua convocazione per la ...

Inter - Icardi in dubbio anche col Benevento. Intanto De Boer attacca... : Compleanno per il capitano dell'Inter che festeggia un quarto di secolo: le sue condizioni, però, non sono ancora ottimali

Il grande Benevento adesso affronta la piccola Inter : De Zerbi prepara il blitz contro Spalletti! : Si è concluso l’importante scontro salvezza tra Benevento e Crotone, gara al cardiopalma e 3-2 finale. la squadra di Zenga passa in vantaggio grazie a Crociata, gli uomini di Zerbi ribaltano tutto prima con Sandro e poi con Nicolas Viola, pareggio con Benali prima della rete del successo di Diabate che ha fatto esplodere lo stadio. Sembrava l’ultima spiaggia per il Benevento per raggiungere la salvezza, i padroni di casa hanno ...

Serie A Benali : «Crotone in palla. Benevento come l'Inter» : CROTONE - Ahmad Benali , rinforzo invernale per l'undici di Zenga, è concentrato su Benevento-Crotone , sfida che vale tantissimo nelle parti basse della classifica: "I complimenti vanno fatti alla ...

Diretta/ Roma-Benevento (risultato live 1-1) streaming video e tv : Intervallo : Diretta Roma Benevento, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie A. I capitolini continuano a inseguire il quarto posto(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Serie A : Inter Bologna 1-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma ...

Serie A : Inter Bologna 0-0 Roma Benevento 0-0 Chievo Genoa 0-0 Torino Udinese 0-0 Sampdoria Verona 0-0 diretta : Inter-Bologna 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Chievo-Genoa 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Torino-Udinese 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA, Sampdoria-Verona 0-0 , LA CRONACA DELLA PARTITA , Il quadro delle partite di domenica della 24/ma giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Sassuolo-Cagliari ore 12:30 Inter-...

Benevento Napoli 0-2 : cronaca - tabellino e Interviste : cronaca DEL MATCH Primo Tempo Partenza molto aggressiva del Benevento che al 5 si procurano la prima grande occasione. Palla in mezzo in favore di Brignola che di controbalzo non riesce a centrare ...

Calciomercato Cagliari - Interesse per Parigini del Benevento : possibile affondo in caso di addio di Farias : Calciomercato Cagliari – Mancano circa 6 ore alla fine di questa sessione invernale del Calciomercato. In casa Cagliari continua a tenere banco la questione relativa al futuro di Diego Farias. L’ennesimo “no” del Sassuolo al Napoli per la cessione di Politano potrebbe portare il club partenopeo a tentare l’assalto decisivo per l’attaccante brasiliano dei sardi. Nel caso in cui Farias dovesse lasciare i ...

Inter - Puscas torna dal Benevento e va subito al Novara : George Puscas, di proprietà dell'Inter, si libera dal Benevento e passa al Novara. Il club nerazzurro ha infatti definito con la società giallorossa la risoluzione consensuale del contratto del ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...