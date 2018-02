Insegnanti con le armi a scuola Così studenti Usa più sicuri Proposta choc di

Florida - Trump con studenti : ipotesi armi a Insegnanti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump considera anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - appositamente formati - per evitare che si ripeta una strage come quella del giorno di San...

Varese - disabile vuole andare in gita scolastica : gli Insegnanti dicono “no” : Varese, disabile vuole andare in gita scolastica: gli insegnanti dicono “no” L’iniziativa è stata revocata nonostante i genitori della ragazza, affetta da una sindrome rarissima, si fossero offerti di accompagnarla Continua a leggere L'articolo Varese, disabile vuole andare in gita scolastica: gli insegnanti dicono “no” sembra essere il primo su NewsGo.

Buona Scuola - cosa c’è e cosa no nel contratto degli Insegnanti : Il nuovo contratto degli insegnanti prevede un aumento salario medio di 85 euro al mese, che non basta a colmare il divario con i paesi europei. Ma quello che manca davvero è un sistema coerente di valutazione e formazione in servizio dei docenti. di Tortuga (Fonte: lavoce.info) Dopo nove anni e diciannove giorni i circa 730mila insegnanti della Scuola italiana hanno un nuovo contratto. Il testo è molto più lungo e articolato rispetto all’ultimo ...

Forlì - scontro giudice-Insegnanti al processo per la ragazza suicida : Forlì, scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida Il presidente della Corte ai docenti: “Da voi ci si aspetta di più, non vi siete accorti di niente”. I professori replicano con una lettera Continua a leggere L'articolo Forlì, scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida sembra essere il primo su NewsGo.

Ragazza suicida a Forlì - giudice contro Insegnanti : scoppia la polemica : Il processo in corso a Forlì ai genitori di una 16enne che nel 2014 si gettò dal tetto del suo liceo, sta suscitando una polemica tra il mondo della scuola e il giudice, con una lettera firmata da 200 ...

Firmato il contratto degli Insegnanti : aumenti in busta paga da 80 a 100 euro : È stato Firmato all’Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca che interessa 1 milione e duecentomila tra docenti, personale ata, ricercatori, tecnologi, tecnici, amministrativi. Gli aumenti salariali sono in linea con quanto stabilito dalle confederazioni con l’accordo del 30 novembre 2016; per la scuola da...

Famiglie Vs Insegnanti. Casi di convivenza incivile fra i banchi di scuola : Giugno 2007"Se mio figlio è un deficiente, lei è una gran cogliona". Alla scuola Silvio Boccone di Palermo si è andati oltre. La professoressa G. V. non è stata solo insultata per iscritto con questa frase dal papà di un suo alunno, ma è stata poi condannata a un mese di carcere per "abuso di mezzi di correzione". Aveva fatto scrivere a un ragazzo per cento volte sul quaderno: "Sono un deficiente".Adesso ...

Scrutini a rischio - nuova protesta degli Insegnanti contro la sentenza del Consiglio di Stato su graduatorie : Gli Scrutini quest’anno saranno a rischio. Da lunedì molti insegnanti potrebbero decidere di non sedersi al tavolo con i colleghi per compilare le pagelle. A lanciare questa protesta è ancora una volta l’Anief. Dopo lo sciopero dell’8 gennaio ora il sindacato capitanato da Marcello Pacifico ha proclamato questa nuova fase di protesta. Il motivo è sempre lo stesso: far sentire la voce di maestre e maestri contro la sentenza del Consiglio di Stato ...

Contratto scuola 2018 ad oggi 15/01 : Insegnanti e Ata - aumenti da € 59 a 75 Video : Riprende oggi la trattativa per il rinnovo del #Contratto #scuola 2018 per gli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale Ata. L'obiettivo condiviso di Governo e sindacati è quello di chiudere le trattative all'Aran in tempi brevi per non dover rimandare gli effetti del rinnovo del Contratto sugli stipendi. Ad oggi, appena 270 mila dipendenti statali hanno il nuovo Contratto: sono i lavoratori dei ministeri e delle agenzie previdenziali ...

Messaggi sui social con gli studenti - gli Insegnanti rischiano sanzioni : Si parla anche dei social e del loro uso nel nuovo contratto degli insegnanti su cui stanno trattando da dieci giorni sindacati e Aran. L’ultimo incontro si è tenuto giovedì ed è finito ancora con un nulla di fatto. Per il momento la distanza tra le parti è tale da non aver trovato un accordo nemmeno sul metodo della trattativa. Non si è discusso...