Inferno senza fine in Siria | Ong | nel Ghouta uccisi in 5 giorni oltre 400 civili | 95 sono

Migranti : "La Libia è un Inferno senza fine". L'appello di Oxfam : l'Italia revochi l'accordo : A un anno dal patto con Tripoli, un rapporto raccoglie testimonianze di morte e torture nel Paese: "Quel patto genera sofferenza e non rispetta la legge...

Migranti : "La Libia è un Inferno senza fine". L'appello di Oxfam : l'Italia revochi l’accordo : A un anno dal patto con Tripoli, un rapporto raccoglie testimonianze di morte e torture nel Paese: "Quel patto genera sofferenza e non rispetta la legge...

Siria - Inferno senza fine. Nelle ultime settimane 110mila bimbi sfollati : L'escalation dei combattimenti nella parte meridionale di Idlib ha dato luogo a uno dei più gravi spostamenti di massa ai quali si è assistito in Siria dall'inizio del conflitto. A denunciarlo Save the Children, l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.Nelle ultime settimane, spiega l'ong, i combattimenti hanno costretto circa 200.000 persone - il 54% delle quali ...