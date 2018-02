Industria | nel 2017 fatturato e ordinativi in crescita

Industria - Istat : “Nel 2017 fatturato su del 5 - 1%”. Traina l’energia grazie all’aumento del prezzo del petrolio : Nel 2017 il fatturato dell’Industria italiana corretto per gli effetti del calendario è salito del 5,1%. E’ il maggiore incremento dal 2011. Dai dati Istat diffusi il 22 febbraio emerge che a Trainare è stato il fatturato della produzione di energia, comparto che include l’estrazione di materie prime energetiche (petrolio, gas naturale, lignite) e la raffinazione: è salito del 13%. Ha quindi avuto un ruolo importante l’aumento ...

Istat : nel 2017 fatturato Industria +5 - 1% - al top dal 2011 : Il contributo più ampio viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica

Bio plastica PHAs a Parma : la realizzazione dell’impianto Industriale entra nel vivo : La società SECI, holding del gruppo appartenente alla famiglia Maccaferri, annuncia l’avvio del progetto di bio-plastiche che sarà realizzato nel sito produttivo di San Quirico con la tecnologia di Bio-on. Il progetto sarà realizzato dalla società Sebiplast s.r.l., controllata del Gruppo SECI, nel sito produttivo dove oggi sorge lo zuccherificio gestito dalla società operativa del Gruppo SECI, Sadam S.p.A. La scelta del sito produttivo di San ...

Crisi e rabbia nell'Industria italiana : Roma - Non c'è solo il caso Embraco in cima ai dossier caldi dell'industria italiana, da tempo alle prese con Crisi croniche e vertenze sindacali. Molte realtà, come la vicenda di Alcoa (cinque giorni fa il closing della vertenza sull'impianto ex Alcoa di Portoveseme ceduto alla Sider Alloys) sono riuscite a trovare una soluzione in grado di sbloccare in qualche modo la profonda instabilità economica in cui ...

'Un molestatore di bambini su scala Industriale' : scandalo nel calcio inglese contro Barry Bennell : Lo scandalo si è presto allargato ad altri allenatori e talent scout molto noti nel mondo del calcio inglese, per un totale di oltre cento vittime che sono uscite allo scoperto per denunciare gli ...

Industria : nel 2017 produzione meccanica italiana a 46 - 7 mld - +3 - 8% : Milano, 13 feb. (AdnKronos) – Aumenta il valore della produzione dell’Industria meccanica italiana. Nel 2017 la produzione ha toccato i 46,7 miliardi di euro, in aumento del 3,8% sull’anno precedente. Di questi, secondo i dati diffusi da Anima ConfIndustria, 27 miliardi di euro sono costituiti dalle esportazioni, in crescita del 2,9% rispetto al 2016. L’ufficio studi di Anima conferma il trend positivo del settore per il ...

Produzione Industriale - nel 2017 crescita media del 3%. Calenda esulta - consumatori cauti : La crescita media della Produzione industriale italiana nel 2017 ha segnato +3% rispetto al 2016 (quasi raddoppiando il risultato del 2016 sul 2015 che si era fermato a +1,7%) ed è così la più alta mai registrata dal 2010. Lo rileva l’Istat, segnalando che nel 2010 la variazione tendenziale annua della Produzione industriale italiana segnava +6,7% (sempre dati corretti per effetti di Calendario), ma risentiva molto degli effetti della allora ...

Calenda : «Nel 2018 stanziati 9 - 8 miliardi per Industria 4.0» : Per il 2018 sono stati stanziati per Industria 4.0 dal governo 9,8 miliardi che si aggiungono ai 20 miliardi dell'anno scorso. In tutto 30 miliardi in due anni. Lo ha sottolineato il ministro dello ...