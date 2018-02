India | rimosso il tumore al cervello più grande del mondo

ilgiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Un intervento di oltre sette ore per rimuovere undi 1,87 chilogrammi. I medici di un ospedale di Mumbai, in, hannodalla testa di un uomo di 31 anni ilattaccato alpiùal.Lo ha riferito l'agenzia di stampa Ians. L'intervento, su Santlal Pal, paziente dello Stato di Uttar Pradesh, è stato eseguito dai chirurghi dell'ospedale BYL Nair della capitale industrialena, dopo che i medici di altre due città si erano rifiutati di operare l'uomo in quanto l'intervento era considerato troppo rischioso.Il professor Trimurti Nadkarni, capo del Dipartimento di Neurochirurgia dell'ospedaleno, ha dichiarato che "il paziente appariva come se avesse due teste, una sovrapposta all'altra. Anche i vasi sanguigni del cuoio capelluto erano diventati intricati e dilatati. Aveva continui mal di testa ed ...