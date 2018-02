Incontro segreto tra Loredana Lecciso e Al Bano | il retroscena a Pomeriggio 5

Al Bano ‘conteso’ tra Loredana e Romina - dimenticate tutto : ci sono le foto. “Beccata mentre raggiunge lui in hotel”. I paparazzi hanno documentato un Incontro segreto a Milano che ribalta il gossip del momento : Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power: un triangolo che ha fatto parecchio discutere negli ultimi tempi, quando è esplosa la notizia della rottura tra il cantante e la Lecciso. Non si è parlato d’altro per settimane. Poi, dopo il rumor, è arrivata la conferma di Loredana che, a Domenica Live, ha chiarito che “nessuno ha lasciato nessuno, c’è stato un allontanamento. Non ho gradito le esternazioni di Romina, alcune mi ...

Salta Incontro segreto Usa-Corea del Nord : Washington, 21 feb. (AdnKronos/Dpa) – “All’ultimo minuto” la delegazione di funzionari Nordcoreani a Pyeonchang per i Giochi Olimpici invernali si è rifiutata di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence, in Corea del sud per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nel renderlo noto la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha sottolineato come la possibilità di un breve in contro con i leader della ...

Corea nord : Wp - Pence era pronto a Incontro segreto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Così è saltato l'Incontro segreto tra Usa e Corea del Nord durante le Olimpiadi : E' saltato all'ultimo momento l'incontro tra il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, e la delegazione della Corea del Nord alle Olimpiadi invernali 2018: Pyongyang ha annullato il meeting a due...

“La verità è un’altra”. Francesco Monte beccato sotto casa di Cecilia : un Incontro segreto all’insaputa di Ignazio? Il gossip impazzisce. Poi - a Mattino 5 - spunta il vero motivo. Vi torna? : Striscia la Notizia ha consegnato un nuovo Tapiro D’Oro a Francesco Monte. Il motivo? Ovviamente, il “canna-gate”. Dal giorno in cui Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver acquistato della droga e di averla fumata in Honduras prima dell’inizio del reality, la polemica non si è più fermata. Monte continua a dichiararsi innocente, la Henger continua ad attaccarlo. Lui, stufo di quella che ormai era per lui diventata una gogna più che un ...

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez/ Incontro segreto? Ignazio Moser smentisce - l'argentina risponde (Isola) : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, Striscia la Notizia li becca ma Ignazio Moser resta sereno: “Giusto che mantengano i rapporti”. Le ultime notizie anche sul canna-gate dell'Isola(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 22:48:00 GMT)

Incontro segreto a Verona tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini : Federica Pellegrini e Filippo Magnini si rivedono. I due ex, che si sono mollati qualche mese fa dopo una storia che andava avanti tra alti e bassi dal 2012, non solo sono apparsi distesi e rilassati tanto da girare un simpatico siparietto social con il nuotatore che mostra i muscoli e la Pellegrini che lo filma, ma addirittura da concedersi una serata. A cena, scortati da mamma e papà. Prima le immagini sull’Instagram Stories di Federica ...