Incidente stradale a Oleggio | ferite una mamma incinta e bimba di 11 anni

Lui muore in Incidente stradale - il giudice : risarcire sia la moglie che l'amante : Il giudice ha deciso: non solo un risarcimento alla moglie, ma anche all'amante. E' una vicenda destinata a far discutere quella di Sacredo, in provincia di Vicenza, dove purtroppo nel 2016 Mirco Ronzani, 39 enne di Lugo Vicentino, mentre stava attraversando la strada con la sua amica intima Arianna Gottardo viene investito. Morirà poco dopo. Nel successivo processo il giudice del Tribunale di Vicenza, nella causa per omicidio stradale, ...