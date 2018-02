Inchiesta rifiuti Napoli Video Fanpage | scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e

Napoli - Inchiesta rifiuti – la Sma nel mirino della Finanza per 200mila euro di spese ingiustificate : C’è anche un altro fronte sulla Sma – l’azienda regionale della Campania che dovrebbe occuparsi di emergenza rifiuti (rimozione fanghi, incendi) – finita nella bufera per l’inchiesta di Fanpage.it. Il Mattino scrive che – per eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza – dall’azienda è stata presentata una denuncia molto particolare: e cioè di aver smarrito scontrini fiscali, rendiconti di ...

Notizie del giorno : Inchiesta rifiuti e Embraco : Notizie del giorno: Continua a mietere vittime l’inchiesta condotta da Fanpage sul traffico di rifiuti in Campania. Carlo Calenda è volato a Bruxelles per incontrare Margrethe... L'articolo Notizie del giorno: inchiesta rifiuti e Embraco su Roma Daily News.

Una terza persona si è dimessa per l’Inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania : È il presidente di una società pubblica che gestisce rifiuti in Campania: nel video girato dall'infiltrato del giornale un suo collaboratore sembra accettare una tangente The post Una terza persona si è dimessa per l’inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania appeared first on Il Post.

Inchiesta rifiuti - Renzi : “De Luca coraggioso - è uno dei pochi che si è dimesso per avviso di garanzia” : “De Luca si è dimesso, io credo sia un gesto di coraggio, è uno dei pochi che si è dimesso per un avviso di garanzia e io credo che l’avviso di garanzia non debba portare alle dimissioni, le sentenze possono portare a dimissioni. Mi ha colpito il tono della polemica, Di Maio a detto a De Luca “assassino”. Se qualcuno lo dice a me, io lo querelo. De Luca ha querelato Di Maio, e poiché Di Maio dice di essere un cittadino ...

Inchiesta rifiuti - Biagio Iacolare si dimetterà da presidenza Sma : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, coinvolto nell'Inchiesta della procura di Napoli su promesse di tangenti...

Inchiesta rifiuti NAPOLI/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Napoli - terza puntata dell’Inchiesta rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Napoli - Inchiesta rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...

Vincenzo De Luca vs Grasso - Inchiesta rifiuti/ Ultime notizie - Fanpage : “nel terzo video consegna mazzette” : Vincenzo De Luca vs Di Maio e Grasso, inchiest rifiuti a Napoli: Ultime notizie, Fanpage anticipa il terzo video "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:32:00 GMT)

Inchiesta sui rifiuti - Vincenzo De Luca contro tutti : 'Pietro Grasso si vergogni' VIDEO : Non si placa lo scontro politico sui VIDEO di Fanpage e sull'Inchiesta in cui e' indagato uno dei figli del presidente della Regione: nella cronaca di oggi anche due flash mob dei Cinquestelle per ...

Inchiesta rifiuti - De Luca risponde al M5S : «Assassino? Lo è chi blocca i vaccini» : «I Cinque Stelle ci hanno chiamato assassini. Ma gli assassini veri sono quelli che bloccano le vaccinazioni». Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Caserta per un...

Inchiesta rifiuti - De Luca risponde al M5S : 'Assassino? Lo è chi blocca i vaccini' : 'I Cinque Stelle ci hanno chiamato assassini. Ma gli assassini veri sono quelli che bloccano le vaccinazioni'. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Caserta per un appuntamento ...

L’Inchiesta sui rifiuti - De Luca attacca : Il governatore della Campania: «Finto moralismo da quattro soldi». E pubblica un video su Facebook in cui dà la sua versione dei fatti in merito al servizio giornalistico di Fanpage.it, che vede protagonista il figlio Roberto

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : 'Vergognoso pseudogiornalismo' : Grasso: "Non rispondo a provocazioni" - "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo ...