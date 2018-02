«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse | poi frena video

«In Italia ci sarà governo non operativo» Juncker spaventa le Borse - poi frena : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto». Gentiloni: «Lo tranquillizzerò, tutti i governi sono operativi». Bonino: «Dice quello che dicono tutti. Ma se convinciamo gli astenuti il 5 marzo può esserci una sorpresa...». Sale lo spread

«Inchiesta rifiuti Fanpage - Margherà non sarà pattumiera d'Italia» | Vvox : Sappiamo bene che a Nordest non mancano simili figuri, simili disponibilità criminali che inquinano l'economia, danneggiano le imprese pulite, avvelenano la vita civile». , Fonte: Ansa 14:09,

Biahtlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia sarà una mina vagante nella staffetta maschile. E con vento e neve… : Ultima gara del biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La staffetta maschile chiuderà due settimane di gare lunghissime, all’insegna dello spettacolo, dell’imprevedibilità e delle emozioni che solo questo sport sa dare. L’Italia ha fin qui portato a casa due medaglie, entrambe di bronzo, nella sprint maschile con Dominik Windisch e nella staffetta mista. Un bottino già positivo, che domani gli azzurri proveranno ...

Atletica - Mondiali indoor : per Italia ci sarà anche Trost : Partecipare a questi campionati del mondo è un'opportunità che voglio raccogliere fino alla fine, per continuare a migliorare, per portare avanti il percorso che abbiamo iniziato, per aggiungere ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli Italiani in gara domani (venerdì 23 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : Soltanto otto italiani in gara nella giornata di venerdì 23 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le speranze di medaglie sono riposte tutte in Carolina Kostner che deve rimontare dalla sesta posizione ottenuta nel programma corto. Difficile aspettarsi un miracolo dalla staffetta mista di biathlon. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date, tutti gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle ...

Sarah Felberbaum : "Sono rimasta in Italia per amore di Daniele De Rossi. Fausto Brizzi? Non posso difenderlo" : "Avevo preso contatti per rimanere in America con un'importante agenzia, poi, quando sembrava tutto avviato, tornando in una delle pause a Roma, venni travolta da una storia d'amore". Sarah Felberbaum, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, parla della sua relazione con il marito Daniele De Rossi, dal quale ha avuto due bambini, Olivia e Noah. Il calciatore della Roma è il motivo per cui ha deciso di rimanere a lavorare in Italia e, ...

"La voce dell'Italia sarà più forte in Europa se vince Berlusconi" : ... in particolare sulle sfide più importanti, dall'immigrazione all'economia. Berlusconi ha un'esperienza pluriennale di successo sia da imprenditore che da politico e in tempi di incertezza come ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli Italiani in gara domani (giovedì 22 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : Sarnano ben 22 gli italiani in gara nella giornata di giovedì 22 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si gioca alcune importanti carte da medaglia: torna sul ghiaccio Arianna Fontana che cerca un nuovo podio sui 1000m, la staffetta femminile di biathlon vuole farci ancora sognare, Sofia Goggia cerca un clamoroso bis in combinata dove anche Brignone e Bassino possono fare bene. Di seguito il calendario completo, ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Sarà Europa contro Asia! Italia maschile quinta : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste Sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Tomorrowland - il festival della musica dance ed elettronica sarà al Parco di Monza : è la prima volta in Italia : L’Italia è per la prima volta tra le magnifiche sette nazioni che sabato 28 luglio ospiteranno Tomorrowland, il più grande festival della musica dance ed elettronica. A far da cornice all’evento sarà il Parco di Monza, che l’estate scorsa ha ospitato gli I-Days: sul palco si alterneranno diversi dj di fama internazionale e numerosi collegamenti in diretta streaming con l’esibizione principale in Belgio, dalle 16 fino alle 3 di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : sarà un’Italia incerottata. Senza Aradori e Gentile - il leader offensivo sarà Della Valle : Dopo la tre giorni per le Final Eight di Coppa Italia, il Basket italiano pone la sua attenzione sulle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Torna, dunque, in campo la nazionale di Meo Sacchetti e lo farà in due sfide molto importanti per gli azzurri, che vogliono mantenere la testa Della classifica e soprattutto la loro imbattibilità. Si comincia il 23 Febbraio a Treviso contro l’Olanda e poi il 26 a Cluj-Napoca contro la Romania. Purtroppo ...