In Final Fantasy XV | Windows Edition potremo giocare come Gordon Freeman di Half-Life

Final Fantasy XV Windows Edition : Demo - Bonus e Requisiti PC : Square Enix annuncia che dal 26 febbraio sarà disponibile una Demo giocabile di Final Fantasy XV Windows Edition. La Demo includerà il primo capitolo del gioco nella sua integrità e permetterà ai giocatori di esplorare completamente il tutorial e le missioni iniziali di quest’avventura epica prima della sua pubblicazione il 6 marzo. Final Fantasy XV Windows Edition: Bonus STEAM Da oggi fino al ...

Final Fantasy 15 Windows Edition è davvero fantastico - ma a quale prezzo? - articolo : Abbiamo atteso ansiosamente la versione PC di Final Fantasy 15 per diverso tempo. Essa rappresenta per l'incredibile Luminous Studious engine di Square-Enix l'occasione di liberarsi dai vincoli dell'hardware console. Versioni migliorate di quella grafica, ma a 4K o a 60fps bloccati? Il potenziale qui è incredibile, ma la domanda è piuttosto che tipo di hardware sarà necessario per spingersi oltre gli standard di PS4 Pro e Xbox One X? E quanto ...

Come doveva essere Final Fantasy XV quando era il progetto Versus XIII? : Molti fan del franchise e del titolo sapranno bene che Final Fantasy XV, in origine, doveva chiamarsi Final Fantasy Versus XIII e doveva essere incluso nel progetto chiamato con il nome di Fabula Nova Chrystallis che prevedeva la serie di giochi con protagonista l'amata Lightning - una degli eroi del franchise più apprezzati dai fan della serie JRPG. In una recente intervista Tetsuya Nomura, director di Kingdom Hearts III e Final Fantasy VII ...

Final Fantasy 12 su PC introduce i 60fps - ma i requisiti di sistema sono alti - analisi comparativa : Final Fantasy 12: The Zodiac Age è Finalmente arrivato su PC, garantendo così la possibilità di far girare il gioco a 4K nativo e 60 fotogrammi al secondo. Con la PS4 Pro che invece opera a 1440p con un limite di 30fps (e la PS4 base limitata a 1080p30), questo upgrade ha il potenziale di fornire al momento la migliore versione del gioco, soddisfacendo completamente le aspettative che ruotano attorno a un remaster. In maniera simile ai titoli di ...

Quali contenuti nel prossimo aggiornamento di Final Fantasy XV Comrades? Ce lo svela un trailer : Già nel suo periodo di lancio sembrava chiaro che Final Fantasy XV Comrades, l'espansione multiplayer del nuovo capitolo della serie JRPG targata Square Enix, avesse qualcosa da dire. L'add on, che aggiunge una modalità cooperativa online per giocare con altri tre utenti e formare il proprio party ideale, è attualmente disponibile per l'acquisto stand alone o per chi ha acquistato il Season Pass e si prepara a ricevere nuovi contenuti nel corso ...

Disponibile nuovo DLC gratis per Final Fantasy XV Comrades - ecco cosa contiene : Lo sviluppatore sta continuando a supportare Final Fantasy XV sempre con nuovi contenuti molto interessanti. Un nuovo DLC gratuito per Final Fantasy XV Comrades è infatti Disponibile e aggiunge nuovi contenuti di Kingsglaive con facce e giacche a tema. Tante novità quindi sono in arrivo per gli appassionati della famosa saga, Square Enix non smesso di supportare Final Fantasy XV e questa volta regala agli amanti del gioco nuovi contenuti. Il DLC ...

Final Fantasy XV : l'espansione multiplayer Comrades riceve il nuovo DLC dedicato al film Kingsglaive : l'espansione multiplayer di Final Fantasy XV, Comrades, è già interamente dedicata al film Kingsglaive, ma Square Enix ha appena rilasciato un pacchetto DLC gratuito dedicato proprio al film Kingsglaive: Final Fantasy XV.Come segnala Dualshockers, il DLC può essere scaricato gratuitamente dal PlayStation Store e dallo store di Xbox, il contenuto include i tre volti maschili, Nyx Ulric, Libertus Ostium e Sonitus Bellum e una giacca di Kingsglaive ...

Nuovi dettagli su Final Fantasy XV Royal Edition - come completerà il gioco : Recentemente Square Enix e il team di sviluppo di Final Fantasy XV hanno ospitato un panel durnte le celebrazioni del trentesimo anniversario della serie. L'esposizione si svolge al Mori Art Museum di Roppongi, Tokyo ed è attualmente aperta. All'Esposizione, Square Enix e il team di sviluppo hanno rivelato congiuntamente alcune nuove informazioni su Final Fantasy XV Royal Edition. Queste informazioni sono state segnalate su un account Twitter da ...

Al via all'evento di San Valentino in Final Fantasy XIV : Online : The Forbidden Land of Eureka, che dovrebbe arrivare nel mondo di Hydaelyn con la patch 4.25, sarà il luogo principale in cui i giocatori potranno creare e potenziare le ultime Anemos Relic Weapons. ...

Un video analizza la demo benchmark di Final Fantasy XV : Windows Edition : Come saprete, Square Enix continua il viaggio del suo Final Fantasy XV, con la Royal Edition per console e con l'arrivo della Windows Edition per PC, una versione che, stando alle parole di Tabata, sarà una generazione avanti rispetto a quella vista sulle macchine di Sony e Microsoft.Poco tempo fa, è stata resa disponibile la demo benchmark per Final Fantasy XV: Windows Edition e ora arriva una prima analisi di Digital Foundry, che ha esaminato ...

Final Fantasy XV Pocket Edition disponibile per Android e iOS : Square Enix ha annunciato che Final Fantasy XV Pocket Edition è ora disponibile su App Store, Google Play Store e Amazon App Store. Potrai partire per il viaggio di Final Fantasy XV quando vuoi e dove vuoi. Con una grafica adorabile e dei semplici comandi touch, questo celebre titolo per console è sempre più facile da giocare. Final Fantasy XV Pocket Edition debutta su iOS e Android Sviluppato appositamente per ...

Final Fantasy 15 : Pocket Edition è ora disponibile per dispositivi mobile : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Final Fantasy 15: Pocket Edition è ora disponibile su App Store, Google Play Store e Amazon App Store. Potrete partire per il viaggio di Final Fantasy 15 quando vorrete e dove vorrete. Con una grafica adorabile e dei semplici comandi touch, questo celebre titolo per console è sempre più facile da giocare.Sviluppato appositamente per dispositivi mobili, questo nuovo titolo narra la storia del principe ...

