Il trucco nude delle star ma a basso prezzo è arrivato

vanityfair

: 7 makeup e look per 7 giorni: dal nude al rosa passando per il glitter, una settimana beauty - estetisti : 7 makeup e look per 7 giorni: dal nude al rosa passando per il glitter, una settimana beauty - dardo82 : RT @DettoFattoRai2: Un make up nude, o meglio Blu nude, visto che il blu è il protagonista. Un trucco molto semplice, che rispecchia l'anim… - DettoFattoRai2 : Un make up nude, o meglio Blu nude, visto che il blu è il protagonista. Un trucco molto semplice, che rispecchia l'… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Se siete di quelle ossessionate dalla parola «glow» e che hanno provato a comprare le collezioni make-up KKW Beauty di Kim Kardashian (andata sold-out in due ore e mezza) o Fenty Beauty di Rihanna, perché considerate l’eccellenza in fatto dinaturale e luminoso, allora non potrete non amare la nuova linea PS…s di Primark. Una collezione, quella del retailer irlandese di fast fashion & beauty (ovvero acosto), dedicata totalmente alche per il packaging assomiglia alla lineadella reginetta della rete Kim, ma che ha due grandi plus. Uno, di essere low cost (i prezzi vanno da 1,50 a 10 euro – e perché spendere 50 dollari quando per lo stesso kit di highlighter + contouring se ne possono spendere 8?), l’altro di essere amata anche da Mylah Morales, la make-up artist di Rihanna (non l’ha creata lei, ma ne è una fan) che ...