Il retroscena Salvini al bivio | al governo con il Pd di Renzi nella grande coalizione o

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

[Il retroscena] La Meloni resta sola - Berlusconi e Salvini non firmano il Patto anti-inciucio e studiano le convergenze con il programma ... : Doveva essere una grande manifestazione, di massa, con tutti i candidati del centrodestra. Invece quella convocata ieri da Fratelli d'Italia al Cinema Adriano di Roma per firmare in pubblico un Patto ...