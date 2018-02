Il ' piano G' di Napolitano per evitare la disfatta elettorale del Pd 

agi

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio, lancia Paolo Gentiloni e, in vista del dopo-voto, indica quella che, a suo vedere, è la strada da percorrere. "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia", ha spiegato durante la cerimonia all'Ispi, consegnando proprio all'attuale presidente del Consiglio il premio 2017, destinato a personalità che hanno contribuito a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. Gentiloni è "essenziale per la governabilità" (La Repubblica) Dopo l'endorsement da parte dell'ex premier Romano Prodi, di Emma Bonino e Walter Veltroni, oggi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni incassa anche ...