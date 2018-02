Il 'piano G' di Napolitano per evitare la disfatta elettorale del Pd : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, lancia Paolo Gentiloni e, in vista del dopo-voto, indica quella che, a suo vedere, è la strada da percorrere. "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia", ha spiegato durante la cerimonia ...