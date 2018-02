Il paese cambia nome È Negrar di Valpolicella

Cambiamenti climatici : l’Europa diventerà un paese di emigrazione per la mancanza di cibo? : Il Festival di Torino sarà anche il palcoscenico per parlare dei flussi migratori e del ruolo che il cibo sta giocando nel quadro geopolitico del Pianeta. Secondo lo studio MacroGeo – BCFN l’Europa mediterranea resta un hub di scambio fondamentale nel processo migratorio: dal 2010 al 2015 sono passati per vari Paesi in Europa Centrale ben 5,4 milioni di persone e 4,5 milioni nell’Europa mediterranea. Eppure il legame tra Cambiamenti ...

Lucaselli - FdI - : "Italia paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo" : 'L'Italia è un paese arrabbiato che ha bisogno di cambiare passo'. Lo ha detto, intervistata dall'AdnKronos, l'imprenditrice Ylenia Lucaselli, candidata alla Camera per Fratelli d'Italia in Emilia ...

“Mi è successo in Italia - una tragedia”. Ora la ragazza lotta tra la vita e la morte. Era venuta nel nostro paese per una vacanza spensierata con gli amici - ma da quel giorno tutto è cambiato. La sua storia commuove il web : È vero che noi non c’entriamo niente, però è brutto sapere che la protagonista di questa tragica vicenda era venuta in Italia per trascorrere una vacanza spensierata, e poi, dopo essere stata punta da un insetto, la sua vita si è trasformata in un incubo. Samantha Calby, 29 anni di Upton, nel Merseyside, Regno Unito, aveva 15 anni quando è tornata dal Belpaese ed è stata costretta a trascorrere la maggior parte delle sue giornate su ...

Bridgewater si posiziona contro il nostro paese. Cosa cambia per ognuno di noi : Gli occhi dell'Europa sono allora tutti per l'Italia perché una eventuale destabilizzazione politica avrebbe conseguenze fragorose perché diventerebbe anche economica e finanziaria..

Spinazzola 'Cambiare il paese per non dover cambiare paese' : Gianluca Daluiso presenta il suo libro : Antonio Albanese (sulla satira), Gaetano Azzariti (sulla Costituzione), Gian Carlo Caselli (sulle mafie), Gianni Dragoni (sull'economia), Dario Fo (sulla cultura), Milena Gabanelli (sulle donne), ...

Martina : "Un paese da cambiare e servono altre riforme sul lavoro e sullo Stato" : " Un viticoltore, sulle colline di Bergamo, mi ha detto: 'Dovete lavorare sulla crisi di fiducia che c`è nel mondo occidentale'. Ed è vero. Poi ci siamo fatti una domanda: cinque anni fa, il Paese ...

In Tunisia verso sud : tra tradizione e wi-fi - ecco come è cambiato il paese dopo la rivoluzione : Il problema è che lo stiamo pagando noi sulla nostra economia'. Eppure la Tunisia di oggi non sembra più arretrata di prima: lungo la strada che una volta era costellata di bracerie diroccate, le ...

Le innovazioni che cambiano il paese. Oggi alla Camera il rapporto AGI-Censis : Che impatto hanno avuto le innovazioni degli ultimi vent'anni sull'economia e sulla società italiana, le speranze e le paure di un Paese che sta cambiando: sono questi i temi affrontati dal Rapporto 2017 Agi-Censis 'La cultura dell'innovazione' che sarà presentato lunedì 18 dicembre a Montecitorio (ore 11, Sala della Lupa), alla presenza della presidente della Camera, Laura Boldrini, ...

Le innovazioni che cambiano il paese. Lunedì alla Camera il rapporto AGI-Censis : Che impatto hanno avuto le innovazioni degli ultimi vent'anni sull'economia e sulla società italiana, le speranze e le paure di un Paese che sta cambiando : sono questi i temi affrontati dal rapporto 2017 AGI-Censis 'La cultura dell'innovazione' che sarà presentato ...