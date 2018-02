Il divorzio con Etihad è ormai senza ritorno | Alitalia chiude le rotte per

divorzio Berlusconi-Lario - botta e risposta. Lui : "Non volevo nulla - ma il suo terribile avvocato...". Lei : "Non è vero" : Alla trasmissione Otto e Mezzo il Cavaliere ha dichiarato di non aver chiesto alcun risarcimento per gli assegni di mantenimento nei confronti della ex moglie....

Silvio Berlusconi - Giulia Bongiorno : 'Il divorzio da Veronica Lario? Non mi piace chi non rinuncia a nulla e poi...' : 'La legittima difesa, ora è una legge comica. Io introdurrei il diritto di reazione: credo che lo stato di paura deve giustificare sempre la reazione'. Giulia Bongiorno , candidata della Lega e ...

L'Oreal - finito il patto con Nestlé. Gli svizzeri valutano il divorzio : Cosa farà Nestlé della sua partecipazione nel colosso francese L'Oréal? Il prossimo 21 marzo scadranno sei mesi dalla morte di Liliane Bettancourt, per anni madre-padrona del gruppo di cosmetici. E a ...

Video dello scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni : Sarcina si riconcilia a Dio e chiede il divorzio alla moglie : Lo scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni ci mette di fronte a un Francesco Sarcina disperato. Il frontman del gruppo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, ha dovuto passare un brutto quarto d'ora a causa della bravata delle cravatte nere, che ha gli ha fatto credere di aver perso la possibilità di partecipare alla manifestazione. Tutto sarebbe iniziato dalle prove con Skin, che Sarcina ha ripreso preso dall'entusiasmo per ...

Basket - Nba : divorzio Belinelli-Atlanta - Gallinari protagonista con i Clippers : NEW YORK - La carriera di Marco Belinelli proseguirà lontano da Atlanta. In una nota, infatti, gli Hawks , fanalino di coda della Eastern Conference con appena 17 vittorie su 56 incontri disputati, ...

Anticipazioni Il Segreto : DOLORES non vuole concedere il divorzio a PEDRO : Presto, a Il Segreto, la quotidianità della pettegola DOLORES Asenjo (Maribel Ripoll) verrà sconvolta dall’arrivo di una missiva del marito PEDRO Mirañar (Enric Benavent): sostenendo di essersi profondamente innamorato di una donna lèttone di nome Margarita, l’ex sindaco di Puente Viejo manderà alla consorte tutte le carte utili per interrompere il loro matrimonio; questo darà inizio ad una storyline dai risvolti divertenti… Le ...

divorzio Berlusconi - l’ex moglie : «Per lui ho rinunciato alla mia carriera» : Su «richiesta» dell’allora marito Silvio Berlusconi, Veronica Lario «rinunciò in giovane età (aveva 25 anni quando iniziò a convivere con Berlusconi che ne aveva 47, ndr) alla carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa e ai figli». Una decisione che garantì all’ex premier «di potersi dedicare più liberamente e intensamente alle molteplici attività imprenditoriali e costruirsi un’immagine di capo famiglia felice ...

divorzio Berlusconi-Lario : la partita è ancora aperta : La partita di Veronica Lario in Cassazione si gioca su due binari: il passato e il futuro. Per il futuro la ex Signora Berlusconi reclama per sé un assegno divorzile, mettendo in evidenza tutte le ...

divorzio Berlusconi - Veronica attacca : "Ho rinunciato alla mia carriera d'attrice per lui" : Considerazioni contenute nel ricorso in Cassazione della ex first lady contro la sentenza della corte d'appello di Milano, che a novembre ha azzerato il suo...

STEFANIA SANDRELLI/ L'esordio nel mondo del cinema con "divorzio all'italian" (Domenica In) : STEFANIA SANDRELLI, l'attrice è tra le protagoniste della lotta contro gli abusi sulle donne nel mondo dello spettacolo. 124 personalità unite per sconfiggere questo ''mostro'' (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:32:00 GMT)

divorzio - un’app per una gestione dei figli senza conflitti : Il Tribunale di Modena con la sentenza n. 2259/2017 ha accolto il ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio di una coppia che ha aderito al progetto Anthea volto a dirimere i conflitti che possano riguardare i figli. Occorre precisare quali sono le differenze tra Divorzio e separazione. Nella separazione i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una ...

divorzio consensuale tra Prandelli e l’Al-Nasr : il tecnico può tornare subito in panchina : E’ terminata l’avventura di Cesare Prandelli all’Al-Nasr. Fatale la sconfitta contro il Dibba Al Fujairah che ha sancito l’eliminazione dell’Al Nasr dalla Presidents Cup. Tuttavia, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club non ha esonerato il tecnico ma le parti si sono separate con un un Divorzio consensuale. Ad annunciare la fine del rapporto con il tecnico italiano ci ha pensato l’Al ...

divorzio Berlusconi-Lario/ Presentato ricorso in Cassazione contro revoca dell'assegno : Divorzio Berlusconi-Lario, l'ex moglie del leader di Forza Italia presenta ricorso in Cassazione contro la sentenza dell'Appello sulla revoca dell'assegno.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:05:00 GMT)

divorzio con Berlusconi - Veronica Lario ricorre contro revoca assegno - : Tramite il suo legale, la donna ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza con cui le è stato tolto l'assegno mensile da 1,4 milioni che l'ex premier avrebbe dovuto versarle. Gli avvocati ...