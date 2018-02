Il director di The Last of Us Part 2 | il prossimo titolo di Naughty Dog potrebbe

The Last Of Us : il director del progetto svela perché ha lasciato Naughty Dog : Bruce Straley e Neil Druckmann si sono affermati come i volti della casa di sviluppo Naughty Dog quando The Last of Us è stato lanciato nel 2013.Come riporta Gamespot, Straley ha rivelato che il suo addio a Naughty Dog è dovuto allo stressa e alla pressione dello studio per lo sviluppo di Uncharted 4. Si è trattato per la prima volta, riferisce lo sviluppatore, che un progetto venisse sentito più come un obbligo per il team e l'azienda piuttosto ...

Marvel's Spider-Man : il director di Rise of the Tomb Raider si unisce a Insomniac Games : Novità piuttosto interessanti per Insomniac Games e ovviamente per il futuro di Marvel's Spider-Man, nuovo progetto della software house che per l'Uomo Ragno potrebbe rappresentare ciò che la serie Arkham ha rappresentato per Batman. La speranza dei fan dell'Arrampicamuri è inevitabilmente questa e la realizzazione di un ottimo gioco passa anche attraverso la formazione di un team di assoluta qualità. Il titolo in uscita in esclusiva su PS4 nel ...

Alien - The director's cut/ Oggi in tv su Rai 4 : curiosità sul film con Sygourney Weaver (22 dicembre 2017) : Alien - The Director's cut, il film in onda su Rai 4 Oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Nel cast: Sygourney Weaver e John Hurt, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:11:00 GMT)