Il caso degli insulti ora è scontro politico

Il caso Oxfam e il lato oscuro degli aiuti umanitari : L’intero settore degli aiuti umanitari esce compromesso dallo scandalo degli abusi sessuali. Ma diventa anche un caso di studio per comprendere come l’umanitarismo abbia perso i suoi pregi ed è un vistoso sintomo di un problema molto più profondo: l’inevitabile e abissale squilibrio di potere tra chi offre aiuti e chi li riceve...

"Vi racconto cosa vuol dire essere la moglie di un poliziotto. Lo Stato si ricorda degli agenti solo in caso di morte" : Sono sempre in prima linea quando ci sono disordini. Poliziotti e carabinieri garantiscono l'ordine pubblico nelle manifestazioni e spesso pagano caro. Si parla di loro solo in casi eclatanti come l'...

“La mia vita rovinata da un video hard”. Il dramma di una 19enne - protagonista involontaria di un filmato a luci rosse diventato virale. Le sue parole sincere - la reazione degli utenti in rete. Un caso che purtroppo ricorda tanti altri : Un momento di passione improvvisa immortalato per caso in un video diventato virale in rete, a causa della presenza delle telecamere di sicurezza che implacabili avevano filmato tutto. E che ha finito per rovinare la vita di lei, Caitlyn Kirby, ragazza di 19 anni e giovanissima manager di un negozio della catena Tesco che proprio tra scaffali e scrivanie si era lasciata andare a un rapporto sessuale con il collega 35enne Neville Fox. ...

Antinori condannato a 7 anni e 2 mesi per il caso degli ovuli 'rubati' : Milano, 15 feb. , askanews, Sette anni e due mesi di carcere. Con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 3.500 euro. E' la pena inflitta dal Tribunale di Milano a Severino Antinori, finito sotto ...

#SonoStatoIo - il nuovo video degli Actual sul caso di Stefano Cucchi : Ma soprattutto una riflessione amara, lucida e vibrante di quello che è stato e sarà uno dei più celebri casi di cronaca giudiziaria. Insieme a Cucchi sono tanti i nomi di ragazzi morti nelle carceri ...

Germania - Schulz rinuncia al ministero degli Esteri : «Basta - chiudiamo il caso nomine» : Il leader dell'Spd, Martin Schulz, ha ufficializzato la sua rinuncia alla carica di ministro degli Esteri nel prossimo governo Merkel. In una dichiarazione scritta, Schulz ha spiegato il suo...

Ginnastica - Valeri Liukin si dimette da CT degli USA : “Il caso abusi sessuali ha generato troppo stress”. I Campioni del Mondo senza una guida : Valeri Liukin ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale Statunitense di Ginnastica artistica femminile! Una notizia inattesa arriva da oltreoceano: il due volte Campione Olimpico ha deciso di abbandonare l’incarico che ricopriva dal settembre 2016, subito dopo i Giochi di Rio e il ritiro a vita privata dei coniugi Karolyi. Il 51enne, padre di Nastia, si è chiamato fuori complice lo scandalo abusi ...

Ginnastica - shock negli USA : il Comitato Olimpico sapeva degli abusi sessuali già dal 2015? L’inchiesta del WSJ sul caso Nassar : Emergono ulteriori dettagli sullo scandalo abusi sessuali che ha sconvolto il mondo della Ginnastica artistica. Il dottor Larry Nassar, ex medico della Nazionale a stelle e strisce, è stato condannato a una pena che va dai 40 ai 175 anni di reclusione per aver molestato più di 150 ragazze tra cui Campionesse del calibro di Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman, McKayla Maroney. Nelle ultime ore, però, un’inchiesta condotta ...

Dai vaccini al caso Stamina : il bilancio degli ultimi 5 anni del ministro Lorenzin : Dai vaccini al caso Stamina: il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha fatto un bilancio dei suoi 5 anni da ministro della Salute nel corso del suo intervento come ospite su Rai 1 a ‘Settegiorni’. “Il piano nazionale vaccini è stata sicuramente una delle cose più qualificanti di questi anni di governo e l’obbligatoretà è stata una decisione non semplice. Perché negli anni precedenti abbiamo prima provato a mettere in ...

L'esperta : "Dopo il caso Usa - pensiamo anche in Italia alle adozioni degli embrioni" : E' un messaggio positivo per le donne nel mondo che ritardano la gravidanza per ragioni di lavoro o non possono averla per ragioni di salute, non devono più rinunciare alla maternità. Questo conferma ...