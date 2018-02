I nomi del possibile governo M5S | spunta Tommasi per lo Sport

Ministro dell'economia del Venezuela a Mosca per consulenza su criptovalute - : "Il Ministro delle finanze Simon Serla si trova in visita a Mosca dove condurrà delle consultazioni con il suo omologo russo. I Ministri discuteranno del lancio della criptovaluta nazionale ...

Usa : primo rapporto economico del presidente Trump attribuisce alle politiche di Obama la bassa crescita : Il documento economico precisa anche che il ribaltamento delle precedenti politiche consentirà all'economia del paese di crescere del 3 per cento l'anno nei prossimi dieci anni. , Res,

Ungheria - il miracolo economico della flat tax di Orbán : il Pil cresce del 4 - 4% : In 10 anni, grazie alla tassa unica, nel paese , senza Euro, gli stipendi sono raddoppiati, la disoccupazione si è azzerata e l'economia continua a cresce...

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Vitalizi - il testamento del consigliere sardo del Pci : “Dono i miei 450mila euro agli studenti in difficoltà economiche” : I suoi Vitalizi andranno all’Ente per il diritto allo studio di Cagliari per finanziare borse di studio per aiutare studenti meritevoli e in difficoltà economiche. Aveva deciso così Francesco Cocco, esponente sardo del Pci deceduto lo scorso dicembre, scrivendolo nero su bianco nel suo testamento. L’eredità di 450mila euro, frutto del Vitalizio per la sua attività di consigliere regionale dal 1984 al 1994, verrà donata ...

Elezioni - Berlusconi riabilitato dal Ppe - tra battute e attacchi a Pirozzi. E sdogana Brunetta ministro dell’Economia : Tutto dimenticato. Ormai sono lontani i tempi delle risatine d’intesa tra Merkel e Sarkozy e dei dissapori con i popolari europei. Dopo aver incassato il sostegno a Bruxelles e rassicurato il Ppe sulla capacità di “ammansire” l’alleato Salvini, Berlusconi viene riabilitato dal Partito popolare europeo pure in Italia, con tanto di incontro con il capogruppo a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber. “Forza Italia ha ...

Silvio incorona Brunetta ministro dell'Economia : ... il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia". Berlusconi pensa già a un futuro governo di centrodestra e, casella dopo ...

Salute : ecco come le condizioni socio-economiche dell’infanzia influenzano lo stato fisico in età adulta : Anche se è già noto che le condizioni socio-economiche influenzino la Salute, finora mancava una forte prova dell’associazione tra la vulnerabilità economica dell’infanzia e la Salute in età adulta. L’Università di Ginevra (UNIGE) ha esaminato i dati di oltre 24.000 persone tra i 50 e i 96 anni di 14 Paesi europei. È risultato che le persone svantaggiate socio-economicamente durante l’infanzia sono esposte ad un rischio maggiore di avere una ...

Venerdì il nono incontro del corso di Economia Civile e di Comunione in Abruzzo : Il mondo della salute nel caso trattato e nell'esperienza portata coniuga malattia e scienza, ricerca di speranza e speranza nella Ricerca Scientifica, sofferenze psichiche e difficoltà legate a ...

Appuntamenti macroeconomici del 21 febbraio 2018 : Mercoledì 21/02/2018 02:30 Giappone, PMI manifatturiero , atteso 55,2 punti; preced. 54,8 punti, 06:30 Giappone, Indice attività complessiva , atteso 0,5%; preced. 1%, 09:00 Spagna, Ordini industria , ...

Luigi Pasinetti sulla valutazione della ricerca in economia : "Le situazioni scandalose non possono persistere all'infinito" : Il settore dell'economia è uno di quelli in cui più forte si avverte la tendenza a valutare le pubblicazioni in base al ranking delle riviste piuttosto che al contenuto effettivo delle ricerche. In ...