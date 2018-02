I 10 posti migliori per sciare per chi scia «così così»

vanityfair

: @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Brava Giorgia! Costruire nuove carceri creerà nuovi posti di lavoro e garantirà con… - Curenna : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Brava Giorgia! Costruire nuove carceri creerà nuovi posti di lavoro e garantirà con… - GiuseppeBozza : MIUR: Che i 1300 posti da Ricercatore RTD-B siano assegnati ai migliori abilitati personalmente... - fulviogilardi : Nature sulle elezioni scrive molto riguardo al Movimento5S -

(Di giovedì 22 febbraio 2018)ti appassiona ma la tecnica non è esattamente il tuo forte? Vorresti tanto programmare un weekend sulla neve anche se le piste nere continuano a farti paura? La soluzione è tra le righe: basta scegliere la stazione sciistica adatta alle tue capacità. Cosa rende del resto una pista difficile? Certo, la pendenza, la larghezza e l’affollamento della pista stessa ma anche e soprattutto la qualità della neve: se trovi ghiaccio o, ancora peggio, la neve mossa, non battuta, che si concentra in cumuli che ai meno esperti appaiono ostacoli pericolosi e quasi insormontabili, la settimana bianca diventa nera. In mezzo alle decine e decine di destinazioni per il turismo invernale sulle Alpi ce ne sono alcune che corrispondono alle esigenze degli appassionati meno esperti. Piste larghe anche 40 o 50 metri dove anche una grande massa ditori si disperde, scuole di sci con maestri che ...