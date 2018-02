Hublot | un cronografo in edizione limitata per i tifosi della Juventus

wired

(Di giovedì 22 febbraio 2018)Classic Fusion Chronographè il nuovoinche la maison svizzera ha dedicato alla squadra bianconera e che è stato ufficializzato nella serata di ieri 21 febbraio presso il Club Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium di Torino. È il terzo esemplare speciale dopo il King Powernel 2013 e il Big Bang Unico Bi-Retrogradenel 2015 per la Vecchia Signora e sarà distribuito in una tiratura di 200 pezzi con un kit speciale in combinazione con una maglia autografata da uno dei giocatori. Le caratteristiche del nuovo Classic Fusion Chronographcon quadrante a 42 millimetri annoverano il movimento cronografico HUB1143 a carica automatica, una cassa in ceramica nera lucida e satinata la cui lunetta ha una base in fibra di carbonio e mostra sei viti in titanio che formano la H. La H naturalmente simbolo del brand ...