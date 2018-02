Hockey ghiaccio | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | semifinali Germania-Canada e Rep

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : ennesimo capitolo della rivalità tra Canada e Stati Uniti. Voglia di riscatto per le statunitensi : Erano le due squadre favorite alla vigilia, non hanno tradito le attese e domani si giocheranno la medaglia d’oro dell’Hockey femminile. Canada e Stati Uniti sono pronte per dare vita alla 23esima finale tra Mondiali ed Olimpiadi che le vedrà contendersi il primo posto. Un dominio assoluto, dal 1990 ad oggi, che solo la Svezia a Torino 2006 è stata in grado di spezzare (argento). Non c’è stata storia nel corso del torneo. Le ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. I quarti : Germania a sorpresa : battuta la Svezia! Canada di misura sulla ... : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OAR-NORVEGIA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada la spunta con la Finlandia. La rimonta non basta alla Svezia : passa la Germania! : Canada e Germania completano il lotto delle semifinaliste del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Gli ultimi due incontri di quarti di finale sono stati emozionanti e combattuti: i canadesi hanno sofferto e vinto contro la Finlandia, di misura, mentre i tedeschi hanno sorpreso la Svezia campione del mondo in carica al termine di una partita dai risvolti incredibili. Che lo scontro tra Canada e Finlandia potesse essere ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Finlandia conquista la medaglia di bronzo! L’OAR si arrende per 3-2 : La Finlandia conquista la medaglia di bronzo del torneo femminile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La finale per il terzo posto si è risolta in favore delle scandinave, che hanno battuto per 3-2 l’OAR. Un match già visto durante la prima fase, quando erano state sempre le biancoblu a vincere, ma in maniera più netta (5-1). È stato un incontro differente rispetto a quello di sei giorni fa. Sono state le finlandesi a sbloccare ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR vola in semifinale. Tutto facile con la Norvegia - finisce 6-1 : Il team OAR è la seconda semifinalista del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto come nelle previsioni: troppo debole la Norvegia per poter competere contro la principale accreditata per la conquista della medaglia d’oro. I russi hanno infatti mostrato la loro superiorità per Tutto l’arco della gara, come dimostra il 6-1 finale. Un punteggio maturato sin dall’avvio: ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. 6-1 - i russi volano verso la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Canada-Stati Uniti. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Saranno Canada-Stati Uniti a disputare la finale del torneo femminile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due favoritissime della vigilia sono pronte a ripetere l’epilogo delle ultime due edizioni. Le americane vogliono vendicare la sconfitta di Sochi, quando sembravano poter finalmente trionfare ma sono state beffate nel finale. Il Canada, invece, ha la possibilità di continuare a fare la storia, ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. Russi strafavoriti - scandinavi per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I Russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Finlandia e Svezia-Germania - quarti di finale. Esame ostico per i canadesi - svedesi favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Finlandia e Svezia-Germania, quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono le ultime due sfide dei quarti, quelle che completeranno il quadro delle semifinaliste. C’è grande attesa per la sfida tra Canada e Finlandia. I nordamericani erano i favoriti della vigilia ma nella prima fase non hanno brillato, chiudendo come migliore ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si entra nel vivo con i quarti di finale! Strada spianata per OAR e Svezia : Il torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018 entra nel vivo con i quarti di finale. Dopo i playoff sono rimaste in otto a contendersi le medaglie, le quattro migliori della fase a gironi e le quattro sopravvissute al primo turno eliminatorio. Due favorite emergono sulle altre stando agli accoppiamenti, Svezia e OAR. I campioni del mondo sono stati la squadra migliore della prima fase ed ora affronteranno la sorpresa Germania. I ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Finlandia e Germania completano i quarti di finale. La Svizzera si arrende all’overtime : Sono Finlandia e Germania le ultime due squadre qualificate ai quarti di finale del torneo maschile di PyeongChang 2018. Nessun problema per gli scandinavi, che hanno confermato il pronostico contro la Corea del Sud, mentre i tedeschi sono riusciti all’overtime a sbarazzarsi della Svizzera. Sembrava tutto facile per la Finlandia, che invece un brivido contro la Corea del Sud lo ha corso. Petri Kontiola ha aperto le marcature nel primo ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : nuovo caso doping. Lo sloveno Ziga Jeglic trovato positivo : Altro caso di doping a PyeongChang 2018, stavolta nell’Hockey su ghiaccio. Il difensore della Slovenia Ziga Jeglic è stato trovato positivo ad una sostanza proibita in un test effettuato nel corso della manifestazione. Si tratta del fenoterolo, un composto utilizzato come antiasmatico. La commissione antidoping del Tas ha notificato la positività all’atleta, che non ha contestato la violazione ed anzi ha accettato la sanzione. Jeglic ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Norvegia sorprende la Slovenia all’overtime! Ai quarti sarà sfida con l’OAR : sarà la Norvegia a sfidare il team OAR ai quarti di finale del torneo maschile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. È stato questo l’esito del secondo match di playoff disputato nella giornata odierna. La partita sembrava poter sorridere agli sloveni, ma i norvegesi hanno piazzato la zampata nel finale, vincendo poi al supplementare. Una vera sorpresa, perché i norvegesi avevano chiuso al penultimo posto del ranking globale la prima ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Comincia la seconda fase del torneo di Hockey su ghiaccio maschile a PyeongChang 2018. Le migliori quattro della prima (le prime tre dei tre gironi più la migliore seconda) sono volate direttamente ai quarti di finale, dove attendono le quattro vincitrici dei playoff. Le rimanenti squadre, infatti, sono state ordinate in un ranking complessivo che ha permesso di determinare gli accoppiamenti. Uno degli sport più attesi alle Olimpiadi Invernali ...