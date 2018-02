Hairspray al teatro Brancaccio

Blastingnews

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ildi Roma continua ad aprire il sipario ai più grandi e popolari musical del mondo. Dopo aver trionfato a Broadway, arriva in Italia, per la regia di Claudio Insegno, come lui stesso aveva annunciato settimana scorsa alla presentazione del musical Spamalot di Elio. Giampiero Ingrassia sul palco delLa storia originaleha già portato in scena oltre 2.500 repliche a New York, ha vinto ben 8 Tony Awards, ed è diventato un film di successo anche grazie a nomi famosi del cinema: John Travolta, Michelle Pfeiffer, Zac Efron e Christopher Walken. Nella stagione teatrale 2017/2018 il musicalha iniziato a girare l'Italia partendo da Milano, debuttando alNuovo, rigorosamente con musica dal vivo grazie all'orchestra si oltre 60 elementi. Anche gli attori sul palco accanto a Giampiero Ingrassia, che interpreta Edna (il ruolo che fu ...