Gli smartphone sono dannosi per alcuni adolescenti | non per tutti

MiGliori lenti per smartphone e iPhone : Col passare degli anni i nostri smartphone diventano capaci di cose sempre più incredibili. Una delle caratteristiche certamente più usate sui nostri dispositivi mobili è sicuramente la fotocamera che, grazie a sensori di qualità e buone ottimizzazioni, riesce a catturare immagini di tutto rispetto. Sebbene di anno in anno il comparto multimediale Migliori notevolmente, offrendo agli utenti sempre più la possibilità di dare libero sfogo alla ...

Smartphone in mano entro 22 minuti dalla sveGlia? 'È una malattia'. Ecco i possibili sintomi : L'80% si addormenta col cellulare il mano e il 21% di sera guarda film o serie tv in streaming o in diretta.

Smartphone in mano 22 minuti dopo il risveGlio? Ecco i segnali della “malattia” : Controllare lo Smartphone anche di notte, addormentarsi con il telefono in mano, oppure prenderlo appena svegli: sono alcuni dei segnali che evidenziano la possibilità che, in alcuni casi, internet possa diventare una malattia. Secondo un’indagine di Deloitte del 2016 condotta in 31 Paesi con 49.500 interviste tra cui 2000 in Italia, presentata oggi allo #Sconnessiday al ministero della Salute, il 57% controlla il telefono entro 22 minuti ...

Migranti barricati nel centro di accoGlienza : "Ricaricate i nostri smartphone". E arriva anche Salvini : Tensione a Roma all'interno di un centro di accoglienza in largo Perassi: circa 200 Migranti si sono barricati questa mattina all'interno del centro denunciando il mancato pagamento...

MiGliori smartphone per lavoro e business : Una delle domande che più frequentemente riceviamo riguarda quale smartphone per lavoro acquistare. Beh, sappiate che la bella notizia è che grazie al programma Android Enterprise Recommended di Google è possibile sapere quali sono gli smartphone del momento dedicati al mondo del business. Questa iniziativa fornisce raccomandazioni sui dispositivi e le reti aziendali più adatte per le implementazioni di Android in azienda. I dispositivi ...

Uno studio condotto da Motorola ci conferma che Gli smartphone vengono usati più del dovuto : Quando l'attaccamento al proprio smartphone dà vita ad un vero problema? A tale interrogativo ha deciso di rispondere il team di Motorola. Scopriamolo insieme L'articolo Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Da MediaWorld è arrivata la “Mobile Mania” : ecco Gli smartphone Android in offerta : Per festeggiare (a modo suo) il Mobile World Congress 2018, MediaWorld lancia il volantino "Mobile Mania", valido dal 22 febbraio al 28 febbraio. Non mancano ovviamente gli smartphone Android, tra cui Huawei P10 e Samsung Galaxy A5 (2017) L'articolo Da MediaWorld è arrivata la “Mobile Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Presto le SIM saranno integrate nei processori deGli smartphone : ARM sta sviluppando la iSIM, che occuperà solo una frazione di millimetro permettendo ai produttori di smartphone di avere più spazio a disposizione per altri componenti interni. I primi sample saranno disponibili entro la fine dell'anno. L'articolo Presto le SIM saranno integrate nei processori degli smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le miGliori penne per scrivere su tablet o smartphone : Se avete appena acquistato un nuovo dispositivo touch screen come un tablet o uno smartphone e sperate di poterli usare come sostituti dei quaderni di carta allora potreste scontrarvi con qualche problema. Attualmente infatti la stragrande maggioranza degli schermi touch di questi dispositivi non prevede di essere usato con una penna perché la tecnologica che permette di scrivere come se fosse un foglio di carta su tablet e smartphone è ...

”Oddio - ma è lei!”. Elisabetta II rompe Gli schemi e lascia tutti senza parole : pubblico ammutolito e smartphone ‘impazziti’ per la regina d’Inghilterra : I look della regina Elisabetta II si sono fatti notare dall’inizio del suo regno fino a oggi soprattutto per la ricchissima varietà di colori, outfit reali per le occasioni più importanti, ma soprattutto vestiti pastello abbinati a cappotti nella stessa tinta e agli immancabili cappellini che sono diventati nel corso degli anni marchio di fabbrica degli outfit della regina. Novantadue anni il 21 aprile, non si è voluta smentire e, ...

Cosa voGliono Gli utenti dalla fotocamera deGli smartphone? Ce lo dice Huawei : Huawei ha condotto una ricerca che evidenzia quali sono le pretese degli utenti italiani nei confronti delle fotocamere dei loro smartphone, promettendo una "nuovo rinascimento della fotografia" con l'evento del 27 marzo 2018, nel quale scopriremo i nuovi Huawei P20. L'articolo Cosa vogliono gli utenti dalla fotocamera degli smartphone? Ce lo dice Huawei è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli 007 rivelano : se i profughi migrano è colpa del loro smartphone : La colpa delle migrazioni? Lo smartphone. Sono sempre state fortissime le polemiche, in Italia, per quei migranti seduti comodamente in un centro profughi con in mano "smartphone di ultima generazione". Alcuni dicono: perché hanno cellulari così se fuggono dalle guerre? Dall'altra parte rispondono: è l'unico modo per rimanere connessi con la loro terra. Gli 007 e gli smartphoneBene, secondo l'ultimo rapporto ...

Gli smartphone Android BQ arrivano da MediaWorld : BQ e MediaWorld stringono un importante accordo commerciale: gli smartphone Android BQ e gli altri prodotti del marchio spagnolo saranno presto in vendita sull'e-shop e nei negozi fisici MediaWorld di tutta Italia. Riuscirà BQ a far definitivamente breccia nel cuore degli italiani? L'articolo Gli smartphone Android BQ arrivano da MediaWorld è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy S9 e S9 Plus : tutti gli ultimi dettagli suGli smartphone - Data di uscita - rumors e prezzo : I nuovi Galaxy S9 e S9 Plus Foto BGR India Galaxy S9 e S9 Plus: tutti gli ultimi dettagli sugli smartphone - Data di uscita, rumors e prezzo Manca sempre meno alla presentazione dei Galaxy S9 ed S9 ...