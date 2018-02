Gli Hollywood Vampires l’8 luglio al Roma Summer Fest

Gli studi di Hollywood dichiarano guerra a chi crea addon pirata per Kodi : ... CBS, Lionsgate e Hulu, ha vinto un'ingiunzione contro TickBox TV , produttore di set-top box basati su Android distribuiti negli Stati Uniti , che spiegava nel dettaglio come vedere in streaming ...

Matrimonio Harry-Meghan - dalla carrozza al party con i divi di Hollywood : ecco tutti i dettaGli : Il “Sì” davanti all’arcivescovo di Canterbury. Una parata di tre chilometri in carrozza per le vie di Windsor. E un party serale stile Hollywood, offerto dal principe Carlo, nel castello della cittadina alle porte di Londra. Sono solo alcuni dei nuovi dettagli trapelati da Buckingham Palace sul royal wedding più atteso dell’anno. L’annuncio è arrivato sull’account Facebook ufficiale della famiglia reale, segno ...

Una serie sul movimento #MeToo suGli scandali sessuali a Hollywood : l’annuncio di PBS : Tre mesi dopo lo scandalo Hollywoodiano di Harvey Weinstein, il network statunitense PBS ha annunciato l'arrivo di una serie sul movimento #MeToo, l'hashtag nato su Twitter e promosso da Alyssa Milano, volto a invitare tutte le donne vittime di abusi sessuali a raccontare la propria storia. La serie parlerà proprio di questo. Dal 2 febbraio, per cinque appuntamenti, #MeToo, Now What? - questo il titolo dello show televisivo - affronterà ...

I documentari HBO di Ronan Farrow suGli abusi di potere a Hollywood - ecco il giornalista che aprì il caso Weinstein : I documentari HBO di Ronan Farrow faranno luce sugli abusi di potere nel sistema Hollywoodiano. In molti lo conoscono come il figlio di Woody Allen e Mia Farrow, ma lui è il giornalista che ha pubblicato l'inchiesta sul New Yorker, lo stesso che ha aperto lo scandalo Harvey Weinstein. L'autore ha firmato un accordo triennale con l'emittente statunitense HBO per portare sul piccolo schermo una serie di inchieste dedicate al tema dell'abuso di ...

Il risveGlio di Hollywood in total black - ai Golden Globes l'Italia resta a secco : Eleganza, solidarietà alle donne, speech indimenticabili e delusione, almeno per l'Italia. Ricorderemo così i Golden Globes Awards 2018, una 75esima edizione caratterizzata da un redcarpet con tutte le star presenti in totalblack per protestare contro le violenze sessuali a Hollywood. A ricordare HarveyWeistein ("magari tra vent'anni faremo una celebrazione in memoriam in negativo") e Kevin Spacey ("Plummer è libero? ...

Gli attori di Hollywood che hanno incassato di più : È Gal Gadot, la protagonista di Wonder Woman, l’attrice che nel 2017 ha incassato di più a Hollywood. Lo conferma la classifica che Forbes presenta ogni anno, passato il «fatidico» 26 dicembre: il calcolo, infatti, si basa sui biglietti venduti quel giorno per il film principale nel quale l’attore compare (Box Office Mojo). Non vengono calcolati i cartoni animati in cui, magari, la star ha prestato la voce: solo ruoli primari, niente ...

Quando le star di Hollywood sono Gli animali : Quattro zampe da Oscar. Quando la fama degli amici (o nemici) a quattro zampe dell'uomo supera quelle delle star (in carne ed ossa) di Hollywood, è giusto celebrarne le gesta come se fossero – basta ...

Gb. Sorella Meghan a Principe Harry : "una famiGlia ce l'ha - ma è troppo presa da Hollywood" : Samantha ha replicato piccata al Principe che aveva detto - parlando del primo Natale della sua fidanzata con la famiglia Reale - i Windsor sono "la famiglia che non ha mai avuto"