"Giusto non pagare per i morosi Saneremo la follia delle bollette" E Juncker? "Teme la Lega al governo" : CAOS BOLLETTE - Il leader della Lega Matteo Salvini ad Affaritaliani.it: "E' una follia. Spalmare il debito di alcuni sugli italiani che pagano è una follia che cercheremo di fermare in ogni modo possibile" Segui su affaritaliani.it

Fascismo : Pd veneto - Giusto negare spazi a chi non si dichiara antifascista : Venezia, 21 feb. . (AdnKronos) - “Non si tratta di piccoli rigurgiti fascisti e i rappresentanti istituzionali sbagliano a minimizzare. È pericoloso”. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin in merito alle polemiche sorte dopo la decisione del sindaco di Mon

“Non è Giusto!”. Pino Daniele - succede a 3 anni dalla morte. Una vicenda controversa e complessa : finalmente la parola “fine” su questa triste storia : Niente da fare, la cassazione ha deciso: niente assegno. Parliamo della turbolenta vicenda che vede come protagonisti gli eredi di Pino Daniele e l’ex moglie del cantante che aveva formalmente richiesto il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Insomma, per farla corta, la morte del coniuge fa cessare il rapporto coniugale e anche la causa intrapresa per il riconoscimento dell’assegno, non può ricadere sugli eredi. È questo ...

“Ecco dove nascerà Leone”. Fedez e Chiara hanno deciso : perché non in Italia. Una mossa che convince fino a un certo punto. Da loro è Giusto aspettarsi di tutto - ma questo forse no : Quasi una foto al giorno, fra applausi e insulti. Il pancione di Chiara Ferragni scalda gli animi su Instagram, e l’ultima testimonianza non è certo da meno: dopo vagonate di foto con un pancino appena accennato, ecco infatti spuntare ‘a sorpresa’ un ventre rotondo da gravidanza avanzata, 28 settimane per l’esattezza, che raccoglie letteralmente oltre un milione di like dai fan in attesa del lieto evento. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Chris Froome in gara? Non mi sorprende. La Sky crede sia nel Giusto”. Oggi il debutto : Oggi Vincenzo Nibali farà il proprio debutto stagionale al Dubai Tour, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti. Lo Squalo inizia in questo modo il suo 2018 dopo il virus intestinale che gli aveva impedito di partecipare alla Vuelta San Juan in Argentina due settimane fa. La notizia del giorno nel mondo del Ciclismo è però il ritorno in gara di Chris Froome che, nonostante sia in attesa di una sentenza sulla sua non negatività al ...

Per i giudici è Giusto staccare la spina al piccolo Isaiah - anche se i genitori non sono d'accordo : L'Alta Corte del Regno Unito ha dato il via libera al King's College Hospital di Londra a staccare, contro il volere dei genitori, la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi. Isaiah ha subito un grave danno cerebrale alla nascita e sopravvive grazie ai macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo i medici non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia "nel suo miglior interesse" continuare così. I genitori contestano ...

Piero Angela 'Mio padre 'Giusto tra le nazioni' - salvò tanti ebrei e non volle mai dirlo' : ... perché ho ideato una serie di trenta lezioni al Politecnico sulla società di oggi e sul mondo che verrà, affidate a grandi personalità della scienza, della medicina, dell'economia,dell'imprenditoria ...

Piero Angela : “Mio padre ‘Giusto tra le nazioni’ - salvò tanti ebrei e non volle mai dirlo” : Oggi al Conservatorio di Torino un concerto per ricordare Carlo Angela, che ha rischiato di essere fucilato dai fascisti

Mourinho : "Chi non vorrebbe Ronaldo? Ma credo sia l'uomo Giusto per Zidane" : ... "Lo conosco molto bene, l'ho apprezzato sia in Italia che in Spagna: parliamo di uno dei migliori attaccanti al mondo, sarà un valore aggiunto per lo United". José Mourinho (54) e Cristiano Ronaldo (...

Piero Angela : "Alberto fu bocciato in quinta elementare. Gli bruciò molto - ma è Giusto essere puniti se non si fa bene" : "Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito". Parola di Alberto Angela che in un'intervista a #Cartabianca di Bianca Berlinguer ha detto:"Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma se un alunno non va bene è giusto che ripeta l'anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa".Una spirale virtuosa che lo ha portato a ripetere, nella ...

Koulibaly su Verdi : “Se non è felice a Napoli Giusto che non sia venuto” : Kalidou Koulibaly ha parlato questa mattina a ‘La Gazzetta dello Sport’, lanciando il guanto di sfida alla Juve. Il centrale del Napoli ha poi parlato anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli arriva a Bergamo con grande fiducia. Siamo a lavoro da una settimana dopo un po’ di vacanze, domenica saremo pronti. Siamo consapevoli […] L'articolo Koulibaly su Verdi: “Se non è felice a Napoli giusto che non sia ...

Luigi Di Maio contro la Rai : 'Giusto non pagare il canone' : Luigi Di Maio un po' imita Matteo Renzi e un po' minaccia la Rai. Intervistato a Corrierelive , oltre ai consueti temi che il candidato premier grillino sta affrontando in questa campagna elettorale, ...