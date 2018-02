Giustizia | processi troppo lenti | oltre 968 mila ‘fuorilegge’ Adnkronos 4

Giustizia : processi troppo lenti - oltre 968 mila ‘fuorilegge’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Il carico di arretrato è di 3 milioni i processi da smaltire nel civile, oltre 1,5 milioni nel penale. “C’è un evidente sproporzione tra il contenzioso e le forze in campo. Dal 2006 l’organico dei magistrati non è mai stato coperto, talvolta si è arrivati anche sotto le 9 mila unità, abbiamo fatto i conti con la mancanza di 9 mila amministrativi. Assenze che hanno influito sui tempi: in alcuni casi il ...

Giustizia : processi troppo lenti - oltre 968 mila ‘fuorilegge’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Perdita di soldi e di credibilità come sistema Paese. “Come magistrati siamo frustrati dal non poter svolgere nei tempi giusti il nostro lavoro e dalla cattiva reputazione che ha la Giustizia. Una Giustizia che funziona vuol dire maggiore risorse per l’Italia”, rimarca il presidente dell’Anm. Gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni sono costati allo Stato quasi 37,7 milioni di euro nel 2017, ...

Giustizia : lentezza processi costa all'Italia oltre 850 mln euro (2) : (AdnKronos) - Nel distretto di Milano - dove migliora la situazione degli organici e diminuisce l'arretrato - la durata media dei processi penali scende a un anno e cinque mesi, poco meno di quattro mesi per gli imputati detenuti. Nel settore civile la media flette a 21 mesi, il comparto lavoro ha u

Giustizia : lentezza processi costa all'Italia oltre 850 mln euro : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - Milano rispetta la durata dei procedimenti, sia del settore civile che penale, ma non si può dire altrettanto per gli altri distretti. In tutta Italia ci sono stati circa 700.000 procedimenti relativi alla legge Pinto, che riguarda l'eccessiva durata dei processi, con u