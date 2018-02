Giustizia | processi troppo lenti | oltre 968 mila ‘fuorilegge’ Adnkronos 2

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) () – Il carico di arretrato è di 3 milioni ida smaltire nel civile,1,5 milioni nel penale. “C’è un evidente sproporzione tra il contenzioso e le forze in campo. Dal 2006 l’organico dei magistrati non è mai stato coperto, talvolta si è arrivati anche sotto le 9unità, abbiamo fatto i conti con la mancanza di 9amministrativi. Assenze che hanno influito sui tempi: in alcuni casi il passaggio dal primo grado all’appello, che consiste nel far fare al fascicolo solo pochi piani dello stesso edificio, sono trascorsi anche due anni”, spiega Eugenio Albamonte presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Depenalizzazione, processo telematico, riorganizzazione degli uffici sono gli strumenti su cui investire, ma “l’efficienza non può essere a discapito delle garanzie”, secondo il rappresentante ...