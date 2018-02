Giovedi 22 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Kristoffersen in vetta allo slalom - Moellg in corsa per il podio - Hirscher out. Vonn davanti nella combinata - male le italiane : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (giovedì 22 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Saranno ben 22 gli italiani in gara oggi giovedì 22 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia si gioca alcune importanti carte da medaglia: torna sul ghiaccio Arianna Fontana che cerca un nuovo podio sui 1000m, la staffetta femminile di biathlon vuole farci ancora sognare, Sofia Goggia cerca un clamoroso bis in combinata dove anche Brignone e Bassino possono fare bene. Di seguito il calendario completo, il Programma ...

Programmi TV di stasera - giovedì 22 febbraio 2018. Ultima puntata di 90 Special con Alexia - Alba Parietti e Max Pezzali : Max Pezzali Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio. E disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della “Capitana” ad un’anziana ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 22 febbraio 2018: Dopo essersi reso conto che Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) frequenta di nascosto Luca Grimaldi (Marco Basile), Vittorio (Amato D’Auria) cade in crisi e si confronta aspramente con la ragazza… Otello (Lucio Allocca) reagisce molto male alla notizia del malore di don Peppino (Gigio Morra), la cui vita è ancora estremamente a rischio. Intanto Franco (Peppe Zarbo) ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di giovedì 22 febbraio : Si prospetta un giovedì 22 febbraio intensissimo e senza tregua alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia dell’Italia. SCI ALPINO Ore 5.30, seconda manche slalom maschile Poche chance per l’Italia in questa gara. Gli azzurri non sono mai saliti sul podio nell’attuale stagione di Coppa del Mondo. Stefano Gross, inoltre, si presenterà al via acciaccato dopo lo stiramento ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 22 febbraio 2018: Saul e Prudencio versano in condizioni disperate e lottano tra la vita e la morte. Donna Francisca, grata ai due ragazzi che le hanno salvato la vita, fornisce il suo supporto offrendo loro le cure migliori… A Hipolito è arrivato un pacco con il lucido per scarpe e così cerca in qualsiasi modo di vendere il suo prodotto, ma non ha il riscontro che si aspettava… Matias ...

I tornei di Curling entrano nel vivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. giovedì 22 febbraio interamente dedicato agli uomini: prima lo spareggio tra Svizzera e Gran Bretagna, poi all'ora di pranzo (italiana) le due semifinali. Da una parte la favoritissima Svezia che se la dovrà vedere contro la vincente del tie-break, l'altro scontro sarà tra Canada e USA con i biancorossi favoriti.

Le previsioni meteo per domani - giovedì 22 febbraio : Dove pioverà e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 22 febbraio appeared first on Il Post.

