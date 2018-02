Giochi | gli azzurri in gara venerdì | c' è Carolina Kostner

Phil Spencer auspica per il futuro una maggiore inclusività dei videoGiochi e la fine dei comportamenti scorretti degli utenti : Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Phil Spencer ha aperto con un lungo intervento il DICE Summit 2018 di Las Vegas, parlando di numerosi temi che riguardano l'industria e concentrandosi nell'auspicare una maggiore inclusività per il futuro. Come riporta Polygon, il capo della divisione Xbox ha inoltre condannato i comportamenti dannosi di alcuni utenti, a causa dei quali molto spesso le donne e le minoranze non si sentono ...

Giochi : 10/a medaglia Italia Team : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, - Arianna Fontana e' bronzo nei 1000 metri dello short track. Con questo podio l'Italia ottiene la decima medaglia ai Giochi invernali di PyeongChang. L'oro è ...

Giochi 2018 : Arianna Fontana bronzo nei 1.000 metri - è la sua terza medaglia : Arianna Fontana ha conquistato il bronzo nello short track 1.000 metri, la sua terza medaglia ai Giochi invernali di PyeongChang e la decima per l'Italia. Oro all'olandese Suzanne Schulting, argento alla canadese Kim Boutin. Con otto medaglie olimpiche complessive, la 27enne pattinatrice valtellinese raggiunge due leggende ...

È tornato uno dei migliori videoGiochi di sempre : Nella nuova puntata di Joypad si parla di Shadow of the Colossus, di cui è appena uscita una nuova versione completamente ridisegnata The post È tornato uno dei migliori videogiochi di sempre appeared first on Il Post.

Nuovo caso di doping ai Giochi di PyeongChang : sospeso lo sloveno Jeglic : Nuovo caso di doping ai Giochi di PyeongChang. La commissione antidoping del Tas ha infatti registrato la positività al fenoterolo del giocatore di hockey della Slovenia, Ziga Jeglic, a un test in ...

Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang c'è spazio anche per l'Italia degli eSports : In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d'affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a ...

Monster Hunter World può insegnare tanto agli altri Giochi ad alto budget - articolo : Non prenderesti in giro un Odogaron (anche un bastardo di livello alto e tosto che ha messo a terra te e la tua squadra ancora e ancora finché tutti non avete compreso che questo cagnolino demoniaco non sarebbe mai stato battuto) perché, semplicemente, non lo faresti. È una questione di rispetto, no? E le tante creature di Monster Hunter World, dal modesto Kula-Ya-Ku fino ad alcuni dei draghi più maestosi e più anziani, certamente esigono la ...

Ostia - 'Le case degli Spada ai prestanome' - le mani del clan su bar - sale Giochi e pizzerie : Una serie di prestanome a cui intestare case e negozi. Il 'tesoro' del clan Spada passa anche da una lista di persone 'pulite' ma solo di facciata per poter ottenere beni e attività commerciali. È ...

Ostia - 'Le case degli Spada in mano ai prestanome' - le mani del clan su bar - sale Giochi e pizzerie : Una serie di prestanome a cui intestare case e negozi. Il 'tesoro' del clan Spada passa anche da una lista di persone 'pulite' ma solo di facciata per poter ottenere beni e attività commerciali. È ...

Giochi 2018 : positivo al doping atleta russo medaglia bronzo nel curling : Il giocatore russo di curling Alexander Krushelnytsky sarebbe stato trovato positivo a tracce di meldonio. A renderlo noto il sito russo Sport-Express. Il campione B verrà aperto domani. Krushelnytsky nei giorni scorsi aveva vinto assieme alla moglie Anastasia Bryzgalova la medaglia di bronzo nel curling misto. Il meldonio è una ...

Giochi : Ledecka - una famiglia di artisti : Questa medaglia l'ha meritata perché ha unadedizione totale allo sport. Scrivere una canzone per miafiglia? E' un'ottima idea'. Ledecka, che ora cercherà di bissarel'oro ma nello snowboard, la sua ...

Giochi : 1 milione di biglietti venduti : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 18 FEB - "Siamo soddisfatti per la presenza di pubblico. Per la vendita di biglietti le cifre sono eccellenti". Lo ha detto Christophe Dubin, direttore esecutivo ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i fondi europei Embraco - il Giochino degli americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i fondi europei Embraco - il Giochino degli americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...