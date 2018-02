Giochi | Corea Nord | delegazione alto livello a chiusura

Giochi 2018 : Curling - Italia ko con Corea : 10.16 Quinta sconfitta (in sette partite) dell'Italia, che cede 8-6 anche ai padroni di casa della Corea del Sud ai Giochi invernali di PyeonChang. Domani gli azzurri tornano in campo per le ultime due partite del girone contro Svezia e Norvegia.

Nuova battuta d'arresto per l'Italia del curling ai Giochi olimpici di Pyeongchang. Gli azzurri, nell'ottava partita del round robin, sono stati battuti dalla Corea 8-6

Giochi - sci : tifo per nordcoreana - ultima : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 15 FEB - Ha chiuso 67/a, con l'ultimo tempo, la prima manche del gigante femminile ai Giochi di PyeongChang ma ha avuto un tifo super. Kim Ryon-Hyang, spera un ...

Giochi : esordio pattinatori Corea Nord : ANSA, - PYEONGCHANG , Corea DEL SUD, , 14 FEB - Accolti al tifo delle cheerleader, Tae Ok Ryom e Kim Ju Sik hanno conquistato l'Ice Arena di Gangneung. esordio sul ghiaccio del pattinaggio di figura ...

Giochi : primo oro per la Corea del Sud : ANSA, - ROMA, 10 FEB - Arriva dallo short track il primo oro per la Corea del Sud ai Giochi di PyeongChang. Lo regala, nel tripudio della Gangneung Ice Arena, sui 1500 metri maschili Lim Hyojun, che ...

Giochi PyeongChang. atleta Corea Nord : che emozione riunione Paesi : "Sono molto emozionata per questa riunione tra i nostri Paesi". Ri Suk Hyang, atleta della quadra NordCoreana di taekwondo, ha vissuto con gioia la sfilata delle Coree unite alla cerimonia di apertura ...

La sfilata della Corea sotto un'unica bandiera dà il via ai Giochi del disgelo : I cinque cerchi olimpici sono riusciti laddove finora la diplomazia aveva fallito. Gli atleti delle due Coree sfilano insieme alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang e i ...

La torcia con il fuoco olimpico accende i Giochi della Corea : È iniziata alle 20 Coreane, quanto in Italia era mezzogiorno la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di PyeongChang, in Corea del Sud. È iniziata tra imponenti misure di sicurezza, con controlli strettissimi all'ingresso dello stadio, che hanno portato anche a inevitabili, interminabili code.L'inizio dei Giochi si celebra tra un clima di maggiore serenità tra le due Coree, dopo una riapertura del dialogo che questa mattina è ...

iniziata alle 20 Coreane, quanto in Italia era mezzogiorno la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud. È iniziata tra imponenti misure di sicurezza

Nord Corea-Usa - primo scontro ai Giochi Arriva la sorella messaggera di Kim|Foto : Stretta di mano tra il presidente sudcoreano Moon e il capo di Stato della Corea del Nord. All’incontro presente anche Kim Yo Jong la sorella del dittatore Nordcoreano. Poi ricevimento presente il primo ministro giapponese Abe. Il vicepresidente Usa Pence è arrivato ma non si è seduto a tavola per non sedersi di fronte ai Nordcoreani

All'incontro presente anche la sorella del dittatore Nordcoreano Kim Yo Jong. Poi c'è stato un ricevimento presente il primo ministro giapponese Abe. Il vicepresidente Usa Pence è arrivato ma non si è seduto a tavola

Missili e Giochi : Corea a due facce : Pyongyang prova così a mostrare un volto più dialogante senza rinunciare però a esibire Missili in patria, ennesima prova di forza sotto gli occhi del mondo.

In Corea del Sud l'allarme hacker sui Giochi è già massimo : A meno di tre giorni dall’inizio degli attesissimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di PyeongChang è già allerta hacker in Corea del Sud: il primo febbraio la Squadra statunitense per le emergenze informatiche ha diramato un’allerta in cui si raccomanda agli spettatori americani dell’evento di utilizzare tutte le precauzioni necessarie per schivare gli attacchi di potenziali hacker. L’avviso arriva a ...