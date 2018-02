Gesso | cancellino e munizioni L' ideona di Donald Trump per fermare le stragi nelle

huffingtonpost

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Il presidente degli Stati Uniticonsidera anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - appositamente formati - per evitare che si ripeta una strage come quella del giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone. "La esamineremo con attenzione. Capisco che è un'ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare", ha dettodurante una lunga 'sessione di ascolto' alla Casa Bianca dove ha convocato ragazzi sopravvissuti, genitori di vittime, insegnanti.Tra lacrime, appelli, rabbia e dolore, le testimonianze si sono susseguite viaggiando lungo toni diversi: dalla disperazione inconsolabile di uno studente che nella sparatoria di Parkland ha perso il suo migliore amico. Alla frustrazione di un padre che, con riferimento al killer 19enne, al presidente ricorda: "Se non è grande abbastanza per comprare una birra non ...