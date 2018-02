Germania | Essen | mensa solo per poveri con passaporto tedesco

swissinfo.ch

: #Meteo #Essen #Germania: -2°C; Sereno; Vento: 0 Km/h; - MeteoEuropa : #Meteo #Essen #Germania: -2°C; Sereno; Vento: 0 Km/h; - Luigino78720800 : RT @nonnachicca58: Mezzi pubblici gratis: un esempio di referendum utile. Intanto la Germania ci prova Bonn, Essen, Mannheim, Reutling… - nonnachicca58 : Mezzi pubblici gratis: un esempio di referendum utile. Intanto la Germania ci prova Bonn, Essen, Mannheim, Reu… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...