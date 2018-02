Gentiloni | non temo baratro | elezioni non saranno salto nel buio

Elezioni - Gentiloni : 'Il voto non è un salto nel buio - non ho paura' : "Non sono d'accordo sul vedere queste Elezioni politiche come un salto nel buio. Non ho paura del baratro, gli italiani vogliono la continuità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo ...

Elezioni - Juncker : «Ci prepariamo allo scenario peggiore - un governo non operativo in Italia». Gentiloni : «Può stare tranquillo» : «C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le Elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle...

Governo : Gentiloni - resta a suo posto finchè non arriva quello nuovo : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Questa “per noi è un’ulteriore occasione” di vicinanza “alle comunità, ai sindaci, ai cittadini colpiti da tre eventi sismici consecutivi e per mandare il messaggio che nell’agenda del Governo questa resta una priorità, finche il Governo starà al suo posto. Come sapete i governi restano al loro posto finchè non arriva quello successivo”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Gentiloni : non è il tempo delle favole ma di chi sa come agire : Milano, 20 feb. , askanews, - "Questo non è il tempo delle favole, ma di chi ha dimostrato di saper agire, o almeno di mettercela tutta. Questo hanno fatto i nostri governi in questi anni. Siamo ...

Gentiloni : esenzione canone Rai per 350 mila persone over 75 : Il premier ha infatti rivelato: ' È stato appena firmato dai nostri ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico un decreto che è importante, pur essendo una cosa limitata, perché aumenta la ...

Lombardia : Violi (M5S) - Gentiloni non resusciterà campagna Gori : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – ‘Gentiloni arriva a Milano per cercare di resuscitare inutilmente la scadente campagna elettorale di Gori e del Pd. Non ci riuscirà, i cittadini hanno ampiamente capito che il Berluschino di Bergamo è l’ennesima patacca di Renzi”. Così Dario Violi, candidato del M5S a Presidente della Regione Lombardia.“Il suo programma politico è un libro dei sogni datato, se va bene, 1980 come ...

Gentiloni : rischi terrorismo non finiti : 12.07 "La minaccia terroristica non è esaurita". Lo afferma il presidente del Consiglio Gentiloni, commentando la relazione annuale dei servizi segreti. Il premier ha citato espressamente il pericolo dei foreign fighters. "La minaccia del terrorismo che controlla un territorio è stata sconfitta militarmente in Iraq e Siria", ha anche detto Gentiloni, aggiungendo che "il "il 2018 ha un alto tasso di imprevedibilità geopolitica".

Gentiloni : 'Niente canone Rai per 350mila cittadini sopra i 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone Rai per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

