Fuori Lindsey Vonn nell’ultima gara Vittoria a Gisin | ottava Brignone

ilgiornale

: La statunitense fa la gara perfetta che non le è riuscita ieri ma le favorite per le medaglie sono Shiffrin (per l'… - aquila1968 : La statunitense fa la gara perfetta che non le è riuscita ieri ma le favorite per le medaglie sono Shiffrin (per l'… - Reminescence_ : Lindsey Lohan vorrebbe interpretare Batgirl. Katherine Langford è una possibile candidata per il ruolo di Batgirl.… - adeleofthrones : RT @Eurosport_IT: Lindsey Vonn e Sofia Goggia, amiche-rivali: 'Lei dà sempre il 110% e tira fuori il meglio di me' ?? @goggiasofia @ItaliaT… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) L’ultima Olimpiade, l’ultimadell’individuale.non è riuscita a portarsi a casa la medaglia nella combinata di sci alpino, a riscattarsi dopo il bronzo in discesa che lei voleva d’oro. Laè andata a sorpresa alla svizzera Michelle, sorella minore di Dominique, che quattro anni fa vinse l’oro a Sochi in discesa libera. Due sorelle, due ori olimpici.che dopo la manche di discesa era scoppiata a piangere. Si temeva un infortunio, invece era solo emozione, o premonizione. Dietro di lei il fenomeno americano dello slalom, Mikaela Shiffrin, attesa allama che tra i pali stretti non è riuscita a trovare l’abituale confidenza, come era successo anche nella prova di specialità. Terzo poso ancora per la Svizzera, con Wendy Holdener, una scalata di posizioni la sua, con il fiato sospeso ...