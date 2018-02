Forte scossa di terremoto sulla Costa Greca Ionica [DATI e MAPPE]

Forte scossa in Messico - cade l’elicottero dei soccorsi : 13 morti - si salva un ministro : Forte scossa in Messico, cade l’elicottero dei soccorsi: 13 morti, si salva un ministro Forte scossa in Messico, cade l’elicottero dei soccorsi: 13 morti, si salva un ministro Continua a leggere L'articolo Forte scossa in Messico, cade l’elicottero dei soccorsi: 13 morti, si salva un ministro sembra essere il primo su NewsGo.