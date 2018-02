Formula 1 | Mercedes W09 | l' analisi tecnica

Formula 1 - nuova Mercedes W09 / La macchina da battere : Cowell - “una bella sfida il Mondiale con tre motori” : Diretta presentazione nuova Mercedes W09 2018 Formula 1 info streaming video e tv: scopriamo la nuova monoposto di Hamilton e Bottas (oggi 22 febbraio 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Formula 1 - NUOVA FERRARI SF71H/ Riparte la sfida con la Mercedes e anche Halo si tinge di rosso : FERRARI SF71H, FORMULA 1: NUOVA monoposto per sfidare la Mercedes e anche Halo si tinge di rosso. Le ultime notizie sulla vettura di Maranello.

Formula 1 - la Mercedes svela la W09. Hamilton : 'Sono ancora giovane' : 'Il team ha lavorato tanto. È passato un pò di tempo dalla fine della precedente stagione, ma tecnici e ingegneri non si sono mai fermati. Ho visto il lavoro fatto e sono molto orgoglioso. Sono un ...

Formula 1 - La Mercedes presenta la W09 EQ Power+ : Lattesa è finita, ecco la nuova Mercedes AMG W09. Il team Campione del Mondo in carica ha finalmente svelato a Silverstone la nuova monoposto con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas proveranno a conquistare il quinto titolo costruttori di fila per la Casa della Stella. Numeri stellari. Il team di Stoccarda giunge questanno alla sua undicesima partecipazione nella massima serie in qualità di costruttore: dopo il biennio doro targato Fangio ...

Formula 1 – Mercedes incontenibile - altro ‘furto’ alla Ferrari : Si avvicina l’inizio del campionato di Formula 1, una stagione che si preannuncia entusiasmante con la Ferrari che ha intenzione di conquistare il titolo mondiale con Vettel e Raikkonen che proveranno a contrastare Hamilton e Bottas, nel frattempo nuovo furto della Mercedes nei confronti della Rossa. Lorenzo Sassi si prepara a sposare il nuovo progetto Mercedes dopo aver lasciato la Ferrari nella scorsa estate. Un addio burrascoso quello ...

Formula 1 - la Mercedes all’assalto della Ferrari : si preannuncia un campionato clamoroso! : Si preannuncia un campionato clamoroso quello di Formula 1, attesa per l’inizio della stagione con Ferrari e Mercedes come favorite a contendersi la vittoria finale. Può essere la stagione dei record ma l’intenzione della Rossa è quella di rovinare i piani a Hamilton e Bottas. Il Cavallino, infatti, è l’unica scuderia ad aver vinto cinque titoli mondiali piloti consecutivi, ottenendoli dal 2000 al 2004 con Michael Schumacher. Per il ...

Formula 1 : Ferrari-Mercedes - accesi i motori : VOTA il sound - la sfida Mondiale è iniziata : Cosa c'è dietro l' accensione del motore di una monoposto a meno di due mesi dqall'inizio della stagione di F1?. Beh, innanzitutto è la prima risposta concreta dei team al lavoro fatto durante l'...

Tommy Hilfiger e Mercedes in pista insieme in Formula Uno : A tutta velocità e con più stile. Tommy Hilfiger e Mercedes-AMG Petronas Motorsport, vincitrice di quattro campionati mondiali di Formula Uno hanno annunciato una partnership strategica per i prossimi anni. A partire dala prossima stagione Tommy Hilfiger sarà infatti Official Apparel Partner della scuderia tedesca, confermando la sua vocazione per le sponsorizzazioni sportive. “La mia passione per gli sport motoristici è nata già dalla prima ...

Formula 1 - Wolff non ha dubbi : 'Hamilton punto fermo Mercedes - rinnoverà' : Si riparte da lui, dal campione del mondo Lewis Hamilton : "Rappresenta un punto fermo, ormai, è una colonna portante del nostro team. Non ci sono dubbi sul suo rinnovo", garantisce Wolff, "Andremo ...