Fisco | Agenzia Entrate aderisce a ‘M’illumino di meno’

Fisco - come evitare e prevenire gli accertamenti dell'Agenzia delle entrate : Che cosa occorre fare per non insospettire il Fisco? evitare un accertamento fiscale conseguente a qualche banale disattenzione è semplice. I consigli degli esperti sono molto chiari. Innanzitutto...

Trump nomina Retting capo agenzia Fisco : 3.41 Donald Trump ha scelto come nuovo capo dell'Internal Revenue Service (Irs, l'agenzia delle entrate Usa) Charles Rettig, un avvocato fiscalista che ha rappresentato migliaia individui e società in questioni fiscali civili e penali davanti all'agenzia federale. La nomina deve essere approvata in Senato. Rettig difese la scelta di Trump di non rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi, come era tradizione dei candidati ...

Fisco - le novità del 2018 : tutti i modelli sul sito dell'Agenzia delle Entrate : Tutto pronto per la stagione dichiarativa 2018, relativa al periodo d'imposta 2017. L'Agenzia delle Entrate ha infatti reso disponibile sul proprio sito le versioni definitive dei modelli 'Redditi ...

Fisco : parte riforma Agenzia entrate : ANSA, - ROMA, 25 GEN - parte la riforma dell'Agenzia delle entrate. "Al via il nuovo impianto organizzativo - spiega l'Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini - basato su una visione innovativa dei ...

Fisco : parte riforma Agenzia entrate : (ANSA) - ROMA, 25 GEN - parte la riforma dell'Agenzia delle entrate. "Al via il nuovo impianto organizzativo - spiega l'Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini - basato su una visione innovativa dei ...

Fisco : la prossima settimana la riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate : "La prossima settimana prenderà la luce la riorganizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate, fortemente voluta dal ministero dell'Economia". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del settimo Forum Tax in corso a Milano. "Vogliamo stare - ha aggiunto - al passo con il fuso orario ...

Canada : l'agenzia per il Fisco non rivela se ha recuperato l'evasione fiscale legata ai "Panama Papers" : ... mentre per il quotidiano "Toronto Star", le agenzie per il fisco del resto del mondo sono rientrate in possesso del maltolto. Il fisco canadese non fornirà informazioni almeno fino a metà 2020. La ...

Agenzia Entrate : Amazon pagherà 100 milioni al Fisco : E' l'esito dell'accordo siglato tra il gigante del web e il Fisco italiano per risolvere le potenziali controversie fiscali relative al periodo tra il 2011 e il 2015 - Amazon pagherà al Fisco italiano ...

Amazon sigla un accordo con il Fisco. Pagherà 100 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia - conclude la nota - 'conferma il suo impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni in Italia delle multinazionali del web'. © Riproduzione riservata

Fisco - Amazon verserà 100 milioni all'Agenzia delle Entrate : Roma, 15 dicembre 2017 - Firmato l'accordo tra Amazon e il Fisco italiano . Il colosso dell'e-commerce pagherà all'Agenzia delle Entrate 100 milioni di euro nel complesso: sugli importi di Amazon EU S.

Amazon : Agenzia Entrate - pagherà 100 milioni al Fisco : L'Agenzia delle Entrate conferma il suo impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni in Italia delle multinazionali del web. Se avete correzioni, suggerimenti o ...

Agenzia Entrate - Amazon verserà al Fisco 100 milioni : ... finalizzato alla stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al nostro Paese".L'Agenzia conferma il suo impegno nel perseguire una politica ...