Fiorentina | uno stage per Vlahovic

Atalanta-Fiorentina 1-1 : prima Badelj - poi Petagna - un punto che non “piace” a nessuno : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse ...

Fiorentina umiliata in casa contro la penultima - qualcuno avvisi i Della Valle! : Il 28 gennaio, ad appena la 22' giornata di Campionato, sono gia' finite le ambizioni Della stagione Della #Fiorentina di quest'anno. Una delle pagine più brutte Della storia Della Viola degli ultimi 15 anni. Goleada subita in casa dal Verona, contro una squadra penultima in classifica, gia' disperata e con un allenatore quasi esonerato. Ed invece la compagine con la penultima difesa del Campionato prende 1 solo goal e ne segna addirittura ...

Fiorentina : Pioli - digiuno deve motivarci : ANSA, - FIRENZE, 27 GEN - "Veniamo da una sconfitta subita, perché non abbiamo giocato come sappiamo, in casa non vinciamo da tempo e questo digiuno deve motivarci più che mai nella sfida di domani ...

Serie A - Fiorentina-Inter 1-1 : beffa Simeone - per Spalletti prosegue il digiuno : Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: TABELLINO, STATISTICHE E CRONACA LIVE La classifica aggiornata della Serie A Tags: Spalletti , pioli , Icardi , Handanovic , Chiesa , Simeone Tutte le notizie di Serie ...