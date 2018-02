Fiorello presto su Rai1 con un super show in prima serata

lanostratv

: Noooo ...finisce troppo presto!!!!??????ciaooo @Fiorello #ilrosariodellasera @radiodeejay - Olimpia09195018 : Noooo ...finisce troppo presto!!!!??????ciaooo @Fiorello #ilrosariodellasera @radiodeejay - marialu90004037 : @Fiorello @radiodeejay Un grande segno di rispetto ed ognuno di noi vive il proprio dolore come sente. Grande Fiore… - fiorellinas : @Fiorello @fiorello mi trovassi davanti ad un orso . Si fa' presto a dire di stare calmi -

(Di giovedì 22 febbraio 2018)torna in tv nella prossima stagione televisiva? Da sempre uno dei più grandi mattatori italiani del piccolo schermo.non si è smentito persino nella sua ultima apparizione televisiva che lo ha visto aprire la 68esima trionfale edizione del Festival di Sanremo condotto da Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e il direttore artistico Claudio Baglioni. A lui è toccato mediare con l’ennesima sorprendente comparsata sul palco del Teatro Ariston di un uomo che voleva far valere il proprio malessere di fronte ad una vasta platea come quella della kermesse ligure. E poi il monologo che è servito a stemperare gli animi dell’esigente pubblico presente in riviera e dar inizio alla gara canora. Fatto sta cheè ormai da molto tempo lontano dalle scene del tubo catodico e a parte qualche sporadica ospitata, come quella nellapuntata di 90 Special su Italia 1 ...