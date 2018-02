Ferrari | presentata la SF71-H | è la nuova monoposto per il 2018

Ferrari - presentata la nuova monoposto per la stagione 2018 : È stata svelata a Maranello la nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 del 2018, la SF71-H. 'Quando vedi una nuova Ferrari è sempre un giorno speciale', ha detto il team principal Maurizio ...

F1. Presentata la nuova Ferrari SF71H : scatta la missione Mondiale [FOTO] : La nuova Ferrari , foto dalla pagina Twitter Scuderia Ferrari, E' stata Presentata la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale del 2018 di Formula 1 . La " SF71H " è stata svelata oggi a Maranello ...

Formula 1 - presentata la nuova Ferrari : si chiama SF71H : Si chiama SF71H la nuova Ferrari di F1 per il campionato mondiale del 2018, svelata a Maranello alla presenza del presidente Sergio Marchionne, dei piloti e di Piero Ferrari. Rosso acceso, la...

Ecco la Ferrari 488 Pista. Verrà presentata a Ginevra : Maranello alza il velo sulla Ferrari 488 Pista che sarà presentata al pubblico al prossimo Salone dell'Automobile di Ginevra ed è l'erede delle serie speciali V8 - 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ...

F1 - Mondiale 2018 : presentata la nuova Haas. La monoposto motorizzata Ferrari anticipa tutti : La Haas è stata la prima scuderia a presentare la monoposto per il Mondiale 2018 di Formula Uno. La VF-18 utilizzerà i motori Ferrari ed è stata la prima monoposto a essere svelata, anticipando la Williams che arriverà soltanto domani. Il patron Geene Haas, alla terza stagione consecutiva nel Circus, ha dichiarato di volere fare un salto di qualità e di aver eliminato elementi deboli in modo da ridurre il gap con i migliori team. Al volante ci ...

F1 - Mondiale 2018 : la Red Bull verrà presentata il 19 febbraio. La RB14 si svela prima della Ferrari e della Mercedes : Vi era una coltre di mistero sulla data esatta di presentazione della nuova Red Bull per il Mondiale di F1 2018. Se la Ferrari e poi la Mercedes avevano già fatto il loro annuncio (22 febbraio), la scuderia di Milton Keynes ha provveduto a farlo, via social, solo oggi attraverso un video. pic.twitter.com/cvNc8Tvt3P — Red Bull Racing (@redBullracing) February 12, 2018 Nel breve filmato è stata svelata la data del 19 febbraio, per cui 3 ...

F1 - quando verrà presentata la nuova Ferrari? La data e l'orario. Il programma e come vederla in Diretta Streaming : PRESENTAZIONE nuova FERRARI Giovedì 22 febbraio Orario da stabilire Diretta in Streaming sul profilo twitter della scuderia di Maranello CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA UNO ...

F1 - quando verrà presentata la nuova Ferrari? La data e l’orario. Il programma e come vederla in Diretta Streaming : Sarà il 22 febbraio il giorno scelto dalla Ferrari per presentare la nuova monoposto per il campionato del mondo di F1 2018. La copertura mediatica, come al solito, sarà attraverso i canali via web in Streaming della scuderia di Maranello. E’ già noto che la macchina non scenderà in pista a Fiorano il giorno stesso ma qualche giorno più avanti. La domenica successiva a Barcellona è infatti previsto il “Filming day”, test ...

Ferrari : la nuova F.1 sarà presentata il 22 febbraio : La presentazione della vettura dell'annata 2018 avverrà come ormai di consueto negli ultimi anni attraverso una presentazione in streaming sul web. La Ferrari 2018 non scenderà però il giorno stesso ...