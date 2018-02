Ferrari presenta la nuova F1 | debutta la SF71H | per battere la Mercedes

Ferrari - presentata la SF71-H : è la nuova monoposto per il 2018 | : presentata a Maranello la vettura di F1 con cui Vettel e Raikkonen cercheranno di strappare il mondiale ai rivali della Mercedes

F1 - presentazione Ferrari 2018 : l’analisi della nuova SF71H. Più snella - con passo allungato e maggiore cura nei dettagli : Ecco, ci siamo, la SF71H (sigla di progetto 669) è finalmente stata svelata. La nuova nata di casa Ferrari è pronta per la nuova stagione 2018 e, sin dai test della prossima settimana di Barcellona, scenderà in pista per farci capire se sarà la vettura che, nei sogni dei tifosi, porterà il titolo a Maranello dopo una lunga attesa che si protrae dal lontano 2007. Andiamo, dunque, a conoscere con precisione ed accuratezza tutti i dati ed i ...

Ferrari - presentata la nuova monoposto per la stagione 2018 : È stata svelata a Maranello la nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 del 2018, la SF71-H. 'Quando vedi una nuova Ferrari è sempre un giorno speciale', ha detto il team principal Maurizio ...

La Ferrari presenta la nuova SF71H. Vettel è già entusiasta : "Fatto un passo avanti" : Come la Mercedes anche la Ferrari ha tolto i veli della sua nuova monoposto per il 2018. La SF71H è stata presentata a Maranello e sarà la vettura con la quale Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ...

La Ferrari presenta la nuova SF71H. Vettel è già entusiasta : Fatto un passo avanti : Come la Mercedes anche la Ferrari ha tolto i veli della sua nuova monoposto per il 2018. La SF71H è stata presentata a Maranello e sarà la vettura con la quale Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen daranno l'assalto al titolo mondiale costruttori e piloti. Maurizio Arrivabene è stato confermato in sella come team principal, mentre Mattia Binotto sarà ancora il capo del gruppo dei tecnici. Presenti anche il progettista Simone Resta e gli ...

F1. Presentata la nuova Ferrari SF71H : scatta la missione Mondiale [FOTO] : La nuova Ferrari , foto dalla pagina Twitter Scuderia Ferrari, E' stata Presentata la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale del 2018 di Formula 1 . La " SF71H " è stata svelata oggi a Maranello ...

Presentazione Ferrari FS71H - dove vederla in tv e streaming. Ecco la nuova Mercedes W09 : In pista a Maranello la Rossa che correrà nel mondiale F1 2018. Svelata a Silverstone anche la nuova monoposto tedesca

Presentazione Ferrari 2018 - ecco la SF71H - Arrivabene : «Un pezzo d'eccellenza del made in Italy» : La nuova Ferrari da Formula 1 2018 si chiama SF71H. Effetti speciali, luci stroboscopiche e la neve fuori a imbiancare la pista di Fiorano. Dentro uno dei garage allestito come un teatro davanti a un ...

Formula 1 - La Ferrari presenta la monoposto 2018 : la SF71H : In una Maranello imbiancata dalla neve, la Scuderia Ferrari ha presentato al mondo la sua nuova vettura per il Mondiale di Formula 1 2018, la SF71H, che sarà nuovamente affidata alle cure di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti proveranno a strappare anche questanno lo scettro iridato che la Mercedes detiene ormai da quattro anni. Il rosso domina. Livrea monocromatica per la nuova monoposto progetto 669, denominata SF70H del ...

Formula 1 - presentata la nuova Ferrari : si chiama SF71H : Si chiama SF71H la nuova Ferrari di F1 per il campionato mondiale del 2018, svelata a Maranello alla presenza del presidente Sergio Marchionne, dei piloti e di Piero Ferrari. Rosso acceso, la...

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto - ecco la SF71H [FOTO] : 1/11 ...

LIVE F1 - presentazione Ferrari 2018 in DIRETTA : Vettel e Raikkonen tolgono i veli alla nuova SF71H : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari 2018 di F1. Il grande giorno è arrivato, il nuovo bolide è pronto a svelare i suoi segreti quest’oggi e finalmente scopriremo che forme avrà la nuova creatura nata sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La Rossa, in lizza per il Mondiale lungamente con la Mercedes, quest’anno vuol centrare un obiettivo che manca da 11 anni. Tanto è passato dalla ...

Presentazione Ferrari - attesa finita : tutto lo spettacolo della nuova monoposto [LIVE] : Presentazione Ferrari – Grande attesa per l’inizio del nuovo campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione scoppiettante, con quattro piloti in corsa per la vittoria finale, duello tra Mercedes e Ferrari. La Rossa ha effettuato un grosso passo in avanti rispetto alla scorsa stagione e si candida ad essere la monoposto da battere con Vettel e Raikkonen, proverà a confermarsi invece Hamilton mentre Bottas dovrà migliorare ...

Nuova Ferrari 2018/ Formula 1 - presentazione streaming video e diretta tv : Vettel e Raikkonen - si parte! : diretta presentazione Nuova Ferrari 2018 Formula 1 info streaming video e tv: a Maranello si svela la Nuova monoposto di Vettel e Raikkonen, come sarà la Ferrari? (oggi 22 febbraio 2018)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:42:00 GMT)