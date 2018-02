Famitsu svela il coverage su Kingdom Hearts 3 | qualche nuova immagine e dettagli in arrivo

optimaitalia

: #Famitsu svela il coverage su #KingdomHearts3, qualche nuova immagine e dettagli in arrivo - OptiMagazine : #Famitsu svela il coverage su #KingdomHearts3, qualche nuova immagine e dettagli in arrivo - Tharja_04 : RT @NintendoHall: #KirbyStarAllies: #Famitsu svela e conferma le abilità di Kirby, ritorno per Pon & Con da #DreamLand3 - Lola_Pop_ARMS : RT @NintendoHall: #KirbyStarAllies: #Famitsu svela e conferma le abilità di Kirby, ritorno per Pon & Con da #DreamLand3 -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Come avevamo promesso un paio di giorni fa,hato il suo riccosu3 e le ultime notizie sul gioco di Tetsuya Nomura rivelate durante il Disney D23 Japan Expo. Sulle pagine della rivista nipponica è possibile trovare uno spazio piuttosto imponente riservato alle ultime informazioni sui mondi di Monster Inc., Toy Story e Rapunzel, incluse alcune funzionalità di gameplay e il tanto paventato quanto misterioso ritorno di Riku e Topolino.Il tutto è impreziosito dapiccolissimainedita di3. Potete ammirare tutto ilsulle pagine dinelle tre immagini sottostanti, ma purtroppo non possiamo ancora fornirvi delle informazioni specifiche sul report del giornale nipponico, in quanto le scritte non sono state ancora tradotte. Quel che è certo però, come hanno riferito i nostri colleghi di KH Insider, che ...